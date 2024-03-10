Ankara Sahur Vakti 2024
Ankara sahur vakti kaçta, imsak vakti ne zaman? Bu sene ilk sahura 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak. Ankara'da ilk imsak 05:36’da bitecek. Ankara Ramazan imsakiyesi imsak ve sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İmsak nedir?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).
Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Sahur Nedir?
Sahur ne demek? Sahur nedir kısaca anlatalım: Kelime açısından incelendiğinde sahur anlamı, oruç tutmak için imsak vaktinden önce uyanıp yemek yenmesi ve su içilmesidir. Oruç için yapılan hazırlıkları ifade eder. İmsak vaktinden önce, sünnet olan, oruç için yeme – içme hazırlığıdır.
Ramazan ayının önemi nedir?
Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.
Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.
Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.
Ankara hakkında bilgiler
Ankara, Türkiye'nin 81 ilinden biridir ve aynı zamanda Türkiye'nin başkentidir. Coğrafi olarak Orta Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır. Yaklaşık 25.600 km²'lik bir alanı kaplar ve nüfusu 2021 yılı itibarıyla 5,6 milyondur.
Ankara, tarihi ve kültürel açıdan da oldukça zengin bir şehirdir. Hitit, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir merkez olarak varlığını sürdürmüştür. Şehirde yer alan Anıtkabir, Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına yapılmış büyük bir anıt-mezardır ve Türkiye'nin en önemli simgelerinden biridir.
Ankara, Türkiye'nin sanayi, ticaret, kültür, turizm ve eğitim alanlarında da önemli bir merkezdir. Başkent, ülkenin siyasi, idari ve ekonomik yönetiminde büyük bir rol oynamaktadır. Üniversiteler, müzeler, sanat galerileri, kütüphaneler ve tiyatrolar gibi pek çok kültürel ve eğitim kurumu da şehirde bulunmaktadır.
Ankara'nın ilçeleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Gölbaşı, Etimesgut, Sincan, Polatlı, Pursaklar ve Kahramankazan gibi ilçeler yer almaktadır. Ankara, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden biridir ve pek çok alanda ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.