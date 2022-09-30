Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı milli maçların ardından yeniden başlayacak. Ligde 8. hafta Başakşehir deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde bir maçı eksik olan Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

Ankaragücü-Başakşehir puan durumu

Altı maçta kalesinde gol görmeyen turuncu-lacivertli ekip haftaya 14 puanla giriyor. Bir galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan MKE Ankaragücü ise 4 puana sahip. Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Mahmut Tekdemir bu mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

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Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman?

Kayserispor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 8. haftasındaki bu mücadele 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Ankaragücü Başakşehir maçı saat kaçta?

Eryaman Stadı'nda oynanacak oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

Ankaragücü Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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