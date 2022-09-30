Özgün Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
ÖZGÜN HABERLER

Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Ankaragücü Başakşehir maçı için geri sayım milli maçlarının ardından bitiyor. Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü, Başakşehir’i konuk edecek. Mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Ligde 7 hafta sonunda Ankaragücü 14 puanla 3. sırada bulunurken, Başakşehir ise 4 puanla 16. sırada yer alıyor. Peki Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Lig maç saatleri
Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta heyecanı milli maçların ardından yeniden başlayacak. Ligde 8. hafta Başakşehir deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde bir maçı eksik olan Medipol Başakşehir, yoluna yenilgisiz devam ediyor. Sezonun açılış maçında sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci haftada Konyaspor ile golsüz berabere kaldı. Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u 2-0'lık sonuçlarla geçen turuncu-lacivertliler, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikten sonra sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.

Ankaragücü-Başakşehir puan durumu

Altı maçta kalesinde gol görmeyen turuncu-lacivertli ekip haftaya 14 puanla giriyor. Bir galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan MKE Ankaragücü ise 4 puana sahip. Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Mahmut Tekdemir bu mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

Ankaragücü Başakşehir maçı ne zaman?

  • Kayserispor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Süper Lig'in 8. haftasındaki bu mücadele 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Ankaragücü Başakşehir maçı saat kaçta?

  • Eryaman Stadı'nda oynanacak oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Ankaragücü Başakşehir maçı hangi kanalda canlı izlenecek?

  • Ankaragücü Başakşehir maçı beIN Sports 1 ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Süper Lig milli maç arası sonrası devam ediyor. İşte Süper Lig 8. hafta maç programı
ÖZGÜN
Süper Lig milli maç arası sonrası devam ediyor. İşte Süper Lig 8. hafta maç programı

Kasımpaşa-Gaziantep maçı saat kaçta? Süper Lig 8. hafta maçı
ÖZGÜN
Kasımpaşa-Gaziantep maçı saat kaçta? Süper Lig 8. hafta maçı

Trabzonspor, Kayserispor’a konuk olacak: Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?
ÖZGÜN
Trabzonspor, Kayserispor’a konuk olacak: Süper Lig Kayserispor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Tüm yılların rekoru kırıldı

Tüm yılların rekoru kırıldı

​'Altın çağ' diyerek açıkladılar.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Asos'ta 16 hedef böyle vuruldu.
4 bölgeRusyaya katılıyor

4 bölge
Rusya'ya katılıyor

​Putin, imza töreninde konuşuyor.

NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten flaş Türkiye hamlesi

New York'dan sonra Balıkesir'de

New York'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

Dün ölü senatöre seslenmişti: Sosyal medyada alay konusu oldu.

​Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gaz Sahası' açıklaması.

​Hull City, alınan kötü sonuçların ardından Şota'nın gönderildiğini açıkladı.

Bir yıl boyunca görev yapacak.

Hız kesmiyor: Çift haneyi gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.