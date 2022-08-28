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Canlı altın fiyatları: Serbest piyasada gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları

Canlı altın fiyatları araştırması yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yatırımını altından yana kullanan vatandaşlar altın fiyatlarında son durumu yakından takip ediyor. Çeyrek altın ve gram altın güncel fiyatları Fed’in faiz kararı öncesi hareketliliğini sürdürmekte. Hal böyle olunca da anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? sorularına cevap aranmakta. İşte 28 Ağustos 2022 cumhuriyet, yarım, ata, ziynet, bilezik fiyatları takibini haberimizin detaylarında öğrenebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar? Gram altın bugün kaç TL? 28 Ağustos güncel altın fiyatı
Altın fiyatları anlık

Canlı altın fiyatları altına yatırım yapacaklarca araştırılıyor. Son dakika altın fiyatları haberlerini takip edenler gram altın alış ve satış fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın güncel fiyatı, cumhuriyet altını ile yarım altın, ziynet altın fiyatları da serbest piyasada anlık alış satış fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenlerce sorgulanıyor. İşte 28 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları.

Gram altın fiyatı
Gram altın fiyatı

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı: 1.022,00

Gram altın satış fiyatı: 1.025,04

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.014,57

1.015,90

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.737,54

1.738,74

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.623,32

1.661,00

Cumhuriyet altını
Cumhuriyet altını

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

6.493,26

6.623,69

YARIM ALTIN FİYATI

3.236,48

3.322,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

6.493,26

6.623,69

ATA ALTIN FİYATI

6.751,67

6.919,73

Bilezik fiyatları ne kadar?
Bilezik fiyatları ne kadar?

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

562,32

671,28

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

928,02

958,29

GREMSE ALTIN FİYATI

16.505,00

16.707,00

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

11,02

11,06

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

18,86

18,94

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