Canlı altın fiyatları: Serbest piyasada gram, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları

Canlı altın fiyatları altına yatırım yapacaklarca araştırılıyor. Son dakika altın fiyatları haberlerini takip edenler gram altın alış ve satış fiyatı başta olmak üzere çeyrek altın güncel fiyatı, cumhuriyet altını ile yarım altın, ziynet altın fiyatları da serbest piyasada anlık alış satış fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenlerce sorgulanıyor. İşte 28 Ağustos 2022 güncel altın fiyatları.
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı: 1.022,00
Gram altın satış fiyatı: 1.025,04
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
1.014,57
1.015,90
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.737,54
1.738,74
ÇEYREK ALTIN FİYATI
1.623,32
1.661,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
6.493,26
6.623,69
YARIM ALTIN FİYATI
3.236,48
3.322,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
6.493,26
6.623,69
ATA ALTIN FİYATI
6.751,67
6.919,73
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
562,32
671,28
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
928,02
958,29
GREMSE ALTIN FİYATI
16.505,00
16.707,00
GÜMÜŞ GRAM FİYATI
11,02
11,06
GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI
18,86
18,94