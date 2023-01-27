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Antalya 5 günlük hava durumu
Antalya’da fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde de yüksek dalgalar oluştu. Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde dalga yüksekliği 4 metreye kadar ulaştı.
Antalya'da Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki ağaç, kuvvetli fırtınada yola devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri, sevk edildi. Ağaç, itfaiye eri tarafından ağaç motoruyla kesildi. Bu sırada diğer itfaiye erleri, kesik ağaç parçalarını refüje taşıdı. Yaklaşık yarım saat 2 şeritten sağlanan trafik, yolun temizlenmesiyle 3 şerit olarak normale döndü.