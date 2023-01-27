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Antalya'da fırtına etkili oluyor

Antalya'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünce, yer yer kuvvetli olması beklenen fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi. Antalya 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:13 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Antalya 5 günlük hava durumu

Antalya 5 günlük hava durumu

Antalya’da fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde de yüksek dalgalar oluştu. Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde dalga yüksekliği 4 metreye kadar ulaştı.

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Antalya 5 günlük hava durumu için

AĞAÇ, YOLA DEVRİLDİ

Antalya'da Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki ağaç, kuvvetli fırtınada yola devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye ve trafik ekipleri, sevk edildi. Ağaç, itfaiye eri tarafından ağaç motoruyla kesildi. Bu sırada diğer itfaiye erleri, kesik ağaç parçalarını refüje taşıdı. Yaklaşık yarım saat 2 şeritten sağlanan trafik, yolun temizlenmesiyle 3 şerit olarak normale döndü.


#Antalya
#hava durumu
#fırtına
#Kaleiçi Yat Limanı
#meteoroloji
29 dakika önce
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Antalya'da fırtına etkili oluyor
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