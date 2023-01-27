Antalya 5 günlük hava durumu

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden, geçtiğimiz gün İzmir ve dış ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağmur beklendiği duyurusunun ardından bugün gece saatlerinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Kentin cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Olumsuz hava şartları nedeniyle polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. İzmir 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.