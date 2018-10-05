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Antalya Alanya'da 3.9 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Son depremler: Antalya'nın Alanya ilçesinde deprem meydana geldi ve alınan son depremler raporlarına göre depremin şiddeti 3.9 olarak belirlendi.

Haber Merkezi DHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde deprem meydana geldi.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son depremler nasıl öğrenilir?

AFAD tarafından sunulan son depremler raporlarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Rapor için tıklayınız

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.32'de merkez üssü Alanya ilçesinin yaklaşık 51 kilometre açıkları olan 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Alanya'nın yanı sıra Gazipaşa ilçesinden de hissedildi.

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