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Meteoroloji'nin uyarısı sonrası Antalya’da sağanak yağış aniden bastırdı: Caddeler suyla doldu

Meteoroloji'nin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya’nın batısında sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Kaş'ta aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi. Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ANTALYA HAVA DURUMU: Hava Nasıl Olacak? Yağmur, sağanak yağış var mı?
Meteoroloji Antalya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur etkili oldu. Kaş ilçesinde şiddetli yağışın beraberinde getirdiği sel, caddeleri suyla doldururken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaş'ta sağanak yağış etkili oldu
Kaş'ta sağanak yağış etkili oldu

Antalya Kaş hava durumu

Meteorolojinin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya’nın batısında, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Kaş'ta aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi. Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaş hava durumu nasıl?
Kaş hava durumu nasıl?
  • İlçenin yüksek kesimlerinden gelen çamurlu su nedeniyle Kaş Limanı bölgesinde denizin rengi kahverengiye dönüştü. Bölgede yağışın yarın öğlen saatlerine kadar etkisi sürdürmesi bekleniyor.

Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'nın batı kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Antalya'nın, batı kesimlerinde (Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ilçeleri ile Elmalı'nın ve Korkuteli'nin güney kesimleri) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli, kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), Twitter hesabından yapılan uyarıda, "Antalya batı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların bu geceden itibaren kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, merkez ilçelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını hatırlatıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalya'da hava durumu nasıl?
Antalya'da hava durumu nasıl?

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