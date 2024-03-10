Antalya Sahur Vakti 2024
Sahur ne demektir?
Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.
İmsak nedir? Ne zaman başlar?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).
Antalya ilçeleri, tarihi ve coğrafi konumu
Antalya, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ilimizdir ve Akdeniz Bölgesi'nin turizm açısından en önemli merkezlerinden biridir.
Antalya ilinin tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Antik çağda Pamfilya ve Likya bölgelerinde kurulan pek çok antik şehir ve kalıntılar Antalya il sınırları içinde yer almaktadır. Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde Antalya'nın tarihi önemi artmıştır.
Antalya ilimiz, Türkiye'nin güneybatısında Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Antalya ilinin doğusunda Mersin, batısında Muğla, kuzeyinde Burdur ve Isparta illeri yer almaktadır. Antalya, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük 5. ilidir. Antalya'nın coğrafyası, Toros Dağları'nın eteklerinde ve Akdeniz kıyısında yer alan yaylalar, dağlar, nehirler, mağaralar, kanyonlar gibi doğal güzellikleri içermektedir.
Antalya ilimiz, 19 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçeler sırasıyla; Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik ve Demirtaş'tır.