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Antalya sahur vakti ne zaman, saat kaçta? 2024 Ramazan imsakiyesi

Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından biri olan orucun tutulduğu kutsal bir aydır. Ramazan, bereket, mağfiret ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir. İmsakiye, Ramazan-ı Şerif boyunca her gün için iftar ve sahur vakitlerini gösteren bir tablodur. Ayrıca imsak, güneş, öğle, ikindi ve yatsı namazı vakitlerini de içerir. 2024 imsakiye sayesinde iftar saati kaçta, akşam ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabı öğrenilmekte. Ramazan imsakiyesi 2024 ile Antalya imsak, sahur vakti, iftar akşam ezan saati günlük olarak takip edilmekte. Peki Antalya için imsak, sahur vakti saat kaçta? İşte 2024 Antalya imsakiyesi...

14:45 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:45 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Antalya sahur vakti, imsak saati
Antalya sahur vakti, imsak saati
, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve
bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Antalya'da sahur kaçta bitiyor, imsak ne zaman sona eriyor? gibi soruların cevaplarına Antalya imsakiye sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Peki Antalya sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman? İşte 2024 sahur vakti Antalya imsakiyesi.

Antalya Sahur Vakti 2024

Antalya
kaçta, imsak vakti ne zaman? Bu sene ilk sahura 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak. Antalya'da ilk imsak 05:48’de bitecek.
Antalya Ramazan imsakiyesi imsak ve sahur vakitleri
ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sahur ne demektir?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.

İmsak nedir? Ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

Antalya ilçeleri, tarihi ve coğrafi konumu

Antalya, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ilimizdir ve Akdeniz Bölgesi'nin turizm açısından en önemli merkezlerinden biridir.

Tarihi:

Antalya ilinin tarihi, antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Antik çağda Pamfilya ve Likya bölgelerinde kurulan pek çok antik şehir ve kalıntılar Antalya il sınırları içinde yer almaktadır. Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde Antalya'nın tarihi önemi artmıştır.

Coğrafya:

Antalya ilimiz, Türkiye'nin güneybatısında Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Antalya ilinin doğusunda Mersin, batısında Muğla, kuzeyinde Burdur ve Isparta illeri yer almaktadır. Antalya, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük 5. ilidir. Antalya'nın coğrafyası, Toros Dağları'nın eteklerinde ve Akdeniz kıyısında yer alan yaylalar, dağlar, nehirler, mağaralar, kanyonlar gibi doğal güzellikleri içermektedir.

Antalya İlçeleri:

Antalya ilimiz, 19 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçeler sırasıyla; Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa, Serik ve Demirtaş'tır.

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