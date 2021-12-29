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Antalya'da 30 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi?

Antalya'da yarın okullar tatil mi? sorusu Antalya'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 30 Aralık Perşembe günü Antalya'daki hava koşulları nedeniyle okullar tatil oldu mu? Antalya'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalyada 30 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi?
antalya yağış

Meteoroloji son hava durumu raporunda Antalya’yı sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Antalya'da kuvvetli fırtına ve sağanak etkili oluyor. Peki, 30 Aralık Perşembe Antalya'da okullar tatil mi edildi?

30 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji tarafından yarın için 'kırmızı kod' uyarısı verilen Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir" dedi. Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir" denildi. 'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Antalya Valiliği'nin sitesinden de paylaşılan uyarılarda, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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