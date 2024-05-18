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AÖF (Açıköğretim) final sınavı yerleri açıklandı! 2024 AÖF sınav yerleri sorgulama sayfası!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final takvimi belli oldu. Vize sınavları Mart ayında tamamlanan sınavın sonuçları Nisan ayında duyurulmuştu. Dönem sonu sınavları için heyecanlı bekleyişini sürdüren adaylar AÖF sınav giriş belgesi sorgulamalarına başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı, ne zaman erişime açılacak? Açıköğretim sınav yerleri aosogrenci.anadolu.edu.tr sorgulama sayfası!

11:15 - 18/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AÖF
AÖF

AÖF sınav giriş yerleri belgesi ile ilgili sorular yanıt buldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap aramaya başladı. Peki AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav takvimi...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI!

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntüleniyor.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2024?

Anadolu Üniversitesi sınav takvimine göre; AÖF bahar dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2024

Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos

Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.



#aöf
#Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi
#aöf sınav yerleri
#aöf giriş belgesi
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