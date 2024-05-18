AÖF sınav giriş yerleri belgesi ile ilgili sorular yanıt buldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap aramaya başladı. Peki AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav takvimi...