AÖF sınav giriş yerleri belgesi ile ilgili sorular yanıt buldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorularına cevap aramaya başladı. Peki AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sınav takvimi...
AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI!
AÖF sınav giriş yerleri açıklandı. Sınav giriş belgeleri https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresinden görüntüleniyor.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN 2024?
Anadolu Üniversitesi sınav takvimine göre; AÖF bahar dönemi AÖF final sınavları 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2024
Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos
Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.