AÖF KAYIT TARİHLERİ 2025: AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi, 2025 güz dönemi AÖF kayıt yenileme takvimini duyurdu. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, ders ekle-sil ve ödeme adımlarını dikkatle takip edecek. Peki, kayıt yenileme için son tarih ne zaman, işlemler hangi adresten yapılacak?