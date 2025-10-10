AÖF KAYIT TARİHLERİ 2025: AÖF kayıt yenileme son gün ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için 2025 güz dönemi kayıt yenileme süreci başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruya göre, kayıt yenileme işlemleri belirlenen tarihler arasında yapılacak. Öğrenciler, kayıtlarını yenilemek için önce ders seçimlerini tamamlayacak ardından ödeme işlemini gerçekleştirerek süreci tamamlayacak.
Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için beklenen açıklama geldi. Anadolu Üniversitesi, 2025 güz dönemi AÖF kayıt yenileme takvimini duyurdu. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, ders ekle-sil ve ödeme adımlarını dikkatle takip edecek. Peki, kayıt yenileme için son tarih ne zaman, işlemler hangi adresten yapılacak?
AÖF KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 17 Ekim 2025 Cuma tarihine kadar yapılabilecek.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.
Ders Seçimi ve Tarihleri Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Bilgi Sisteminden e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 22.00’de sona erecektir.