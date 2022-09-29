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Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF kayıt yenileme ve ikinci üniversite kayıt tarihleri

AÖF kayıt yenileme işlemleri için öğrencilerin bekleyişi sürüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından alınacak AÖF kayıt yenileme işlemleri için geri sayım devam ediyor. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri her yıl kurum tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmekte. 2022-2023 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, ilk kayıt, kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Peki 2020 AÖF kayıt yenile ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2022 AÖF kayıt ve kayıt yenileme takvimi

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2022-2023 açık öğretim AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Eğitimlerine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde devam eden öğrenciler AÖF kayıt yenileme işlemlerinin başlamasını bekliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022-2023 eğitim öğretim dönemi kayıtları 22 Ağustos - 17 Ekim arasında alındı. Yeni kayıt işlemlerinin ardından halihazırda eğitimine devam eden öğrencilerin AÖF kayıt yenileme işlemlerini ne zaman yapacakları belli oldu.

2022-2023 AÖF yeni kayıt işlemleri ne zaman?

2022-2023 AÖF (açıköğretim) sınav tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri, 3 - 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022 AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

2022 ikinci üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?

AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de sona erecek.

AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi Açıköğretim - İktisat - İşletme Fakülteleri Otomasyonları üzerinden yapılacak. Öğrenciler sisteme öğrenci şifreleri ya da e-Devlet şifrelerini kullanarak girerek işlemlerini tamamlayabilecekler.

AÖF ders seçimi nasıl yapılacak?

  1. Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir. Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.
  2. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.
  3. Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

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