Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

15:4125/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?
AÖF kayıt yenileme tarihleri açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için kayıt yenileme süreci yaklaşıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve ekle-sil adımlarıyla birlikte merak konusu oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Açıköğretim öğrencileri yeni dönem hazırlıklarına başladı. Güz dönemi kayıt yenileme süreci kapsamında ders ekle-sil işlemleri ve yenileme tarihleri araştırılıyor. İşte AÖF kayıt yenileme sürecine dair merak edilen ayrıntılar…

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

#AÖF
#aöf kayıt
#AÖF kayıt yenileme
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CAATSA açılımı nedir? CAATSA maddeleri nelerdir? Türkiye’ye yönelik ABD yaptırımlarının detayları ve son gelişmeler