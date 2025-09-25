AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2025: AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için kayıt yenileme süreci yaklaşıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, ders seçimi ve ekle-sil adımlarıyla birlikte merak konusu oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
Açıköğretim öğrencileri yeni dönem hazırlıklarına başladı. Güz dönemi kayıt yenileme süreci kapsamında ders ekle-sil işlemleri ve yenileme tarihleri araştırılıyor. İşte AÖF kayıt yenileme sürecine dair merak edilen ayrıntılar…
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre, Kayıt Yenileme Güz Dönemi (Ekle-Sil) işlemleri 06 Ekim 2025 Pazartesi - 17 Ekim 2025 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt yenileme işlemleri;
Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.