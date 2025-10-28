AÖF SINAV TARİHLERİ 2025: AÖF sınav tarihleri ne zaman, ara sınav vizeler hangi gün uygulanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı Güz Dönemi ara sınav tarihlerini açıkladı. Binlerce açıköğretim öğrencisi, “AÖF vize sınavı ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt ararken, gözler üniversitenin yayımladığı akademik takvime çevrildi. AÖF sınavları, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve sınav takvimi dönem sonu (final) sınavlarıyla birlikte planlandı. İşte, 2025 yılı AÖF sınav tarihleri ve güz dönemi akademik takvimi...
Açıköğretim öğrencilerinin merakla beklediği haber geldi. Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. On binlerce öğrenci, güz dönemi ara sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvime göre sınavlar yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek. Öğrenciler hem çevrim içi hem de yüz yüze sınav uygulamasıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor.
AÖF SINAV TARİHLERİ GÜZ DÖNEMİ 2025
Güz Dönemi Ara Sınavı 06-07 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlanacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ 2026 SINAV TARİHLERİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.