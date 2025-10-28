AÖF SINAV TARİHLERİ 2025: AÖF sınav tarihleri ne zaman, ara sınav vizeler hangi gün uygulanacak?

Açıköğretim öğrencilerinin merakla beklediği haber geldi. Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi vize sınav tarihleri belli oldu. On binlerce öğrenci, güz dönemi ara sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı akademik takvime göre sınavlar yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek. Öğrenciler hem çevrim içi hem de yüz yüze sınav uygulamasıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor.