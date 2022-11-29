AÖF sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? Açık Öğretim Fakültesi Vize Sınavları

Anadolu Üniversitesi, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için güz dönemi akademik takvimi yayınlandı. Üniversite eğitimlerini açıktan alacak adaylar, bu dönem ara sınav ve dönem sonu sınavlarına katılacak. Yayınlanan takvime göre AÖF ara sınavları 10-11 Aralık tarihlerinde yapılacak. Sınava kısa bir zaman kala öğrenciler AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor.

AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 AÖF güz dönemi vize sınavı 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınav yüz yüze yapılacak.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF vize sınavı giriş yerlerinin hangi gün açıklanacağı kesin olarak bilinmese de, sınav giriş belgelerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler, https://aosogrenci.anadolu.edu... internet adresi üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecek, belgelerini çıktı olarak alabilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.

REKLAM

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF BAŞARI NOTU NEDİR, NASIL HESAPLANIYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir..." denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde "Başarı Notu" alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.