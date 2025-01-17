AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB AÖL sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları e-sınav ve yazılı sınav olarak 21-22 Aralık'ta gerçekleştirilmişti. Sınava katılan binlerce öğrenci ise AÖL sınav sonuçlarını merakla beklemeye başladı. AÖL ilk dönem sınav sonuçları 22 Ocak'ta ilan edilecek. İşte detaylar.





AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?





AÖL 1. dönem sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinde aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.





AÖL AÖİHL, MAÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN_





MEB takvimine göre, AÖL, AÖİHL, MAÖL 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihinde yapılacak.









AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?





Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yüz yüze sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde basılı evrakla okullarda, e-Sınav randevusu alan öğrencilerin sınavları ise 1-28 Mart 2025 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacaktır. e-Sınav randevusu alan öğrenciler 22-23 Mart 2025 tarihlerinde yapılacak yazılı sınavlara katılamazlar.





AÇIKÖĞRETİM LİSESİ SİSTEMİ NEDİR, DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?





Açık Öğretim Lisesi sistemi uzaktan eğitim sistemine göre kurulmuştur. Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.





Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.(18 yaşından gün alan öğrenciler 5 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.) Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.





Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.





Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;





Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.

Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.

Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.

Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.





Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.





Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır.





18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;





18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.





Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.





Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir.





Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.





Açık öğretim Lisesinde üç dönem sınav yapılır. (3. Dönem sınavına 18 yaş ve üzeri öğrenciler girebilir) Sınavlar iş takviminde yazan tarihlerde hafta sonu Cumartesi ve Pazar iki gün ve üç oturumda yapılır. Açık Öğretim Lisesi sınavlarında verilen yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez. Yani Öğrencilerin deyimi ile yanlış, doğruyu götürmemektedir.





Açık Öğretim Lisesinde Öğretim dönemliktir ve öğrenci her sene 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek zorundadır. Bir öğrenci 1 dönem kayıt yenilemezse "donuk", 2 dönem üst üste kayıt yenilemezse "silik" öğrenci durumuna düşer.





Bu öğrenciler kayıt yenilemedikleri için ders seçemez ve sınavlara giremez. Bu yüzden ilk defa kayıt olan bir öğrenci, AÖL web sitesinde "iş takviminde" duyurulan "kayıt yenileme" tarihlerinde kaydını yenileyip, ders seçimi yapmak zorundadır.





Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.





Öğrenciler isterlerse sınav sonuçlarına ve sorulara itiraz edebilir. Adayların; sınav sorularına itirazlarını, sınav sorularının ilanından sonra 3 (üç) takvim günü, sonuçların ilanından sonra 5 (beş) takvim günü içinde Ölçme Değerlendirme Ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.





Açık Öğretim Lisesi öğrencileri de YKS sınavlarında diploma notuna bağlı olarak ek puan almaktadırlar.



