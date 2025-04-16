AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL)Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlemişti. Adaylar sınavların ardından sonuçları beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre, AÖL sınav sonuç tarihi de belli oldu. İşte AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih.