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AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu

AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuç tarihi belli oldu

23:4816/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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AÖL sınav sonuçları için tarih belli oldu
AÖL sınav sonuçları için tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılan öğrenciler, soru ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının ardından sonuçlar için tarihleri sorgulamaya başladı. Açık Öğretim Ortaokuluna kayıtlı öğrenciler sonuçlar açıklandığında aionet.meb.gov.tr adresinden neticelerini görebilecek. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimi.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL)Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) 2. Dönem sınavları 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlemişti. Adaylar sınavların ardından sonuçları beklemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sınav takvimine göre, AÖL sınav sonuç tarihi de belli oldu. İşte AÖL sonuçlarının açıklanacağı tarih.


AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2025 yılı sınav uygulama takvimine göre,
AÖL 2. dönem sınav sonuçları
21 Nisan 2025
tarihinde ilan edilecek.


AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

21 Nisan 2025 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.


#AÖL sınav sonuçları
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