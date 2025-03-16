AÖL 2025 yılı 2. dönem sınavı ne zaman? AÖL çıkmış sorular ve cevapları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 22-23 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Sınava katılacak olan adaylar, hafta sonu düzenlenecek olan sınav öncesinde çıkmış sorular ile hazırlıklarını sürdürüyor. AÖL çıkmış sorular ve cevap anahtarlarını haberimizde paylaştığımız bağlantılar üzerinden görüntüleyebilirsiniz. İşte 2025 AÖL sınav takvimi ve çıkmış sorular.