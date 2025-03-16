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AÖL 2025 yılı 2. dönem sınavı ne zaman? AÖL çıkmış sorular ve cevapları

AÖL 2025 yılı 2. dönem sınavı ne zaman? AÖL çıkmış sorular ve cevapları

Cengiz Gönültaş
21:1116/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Açık Öğretim Lisesi çıkmış sınav soruları ve sınav takvimi
Açık Öğretim Lisesi çıkmış sınav soruları ve sınav takvimi

AÖL sınavlarına az bir süre kala, adaylar sınav giriş belgelerini almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Adaylar, AÖL çıkmış sorular ve cevapları ile sınava hazırlanmaya devam ediyor. İşte AÖL sınav giriş belgesi alma ekranı ve geçmiş dönem soruları.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 22-23 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için sınav giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Sınava katılacak olan adaylar, hafta sonu düzenlenecek olan sınav öncesinde çıkmış sorular ile hazırlıklarını sürdürüyor. AÖL çıkmış sorular ve cevap anahtarlarını haberimizde paylaştığımız bağlantılar üzerinden görüntüleyebilirsiniz. İşte 2025 AÖL sınav takvimi ve çıkmış sorular.


AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB'in 2025 yılı sınav uygulama takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi (AÖİHL) ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (MAÖL) 2. dönem sınavları
22-23 Mart 2025
tarihlerinde yapılacak.

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

AÖL sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarları MEB tarafından yayınlandı. İşte AÖL çıkmış soruları;


AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM YAZILI SINAV DUYURUSU


SINAVINADI

Açık Öğretim Kurumları 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

SINAV MERKEZLERİ

Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler

https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

#Açık öğretim lisesi (AÖL)
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