AÖL sınav takvimi 2025 belli oldu: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte Açık Lise yazılı ve e-sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Bu yıl hem yazılı hem de e-sınav olarak yapılacak olan AÖL sınavları için öğrenciler geri sayıma geçti. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte detaylar...
AÖL 2025 yazılı sınav takvimi
2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL 1. dönem yazılı sınavları Aralık ayında yapılacak. MEB’in yayımladığı sınav takvimine göre;
1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 10.00
2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi, saat 14.00
3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar, saat 10.00, olmak üzere üç oturumda tamamlanacak. Öğrenciler sınav merkezlerinde kimlik ve fotoğraflı sınav giriş belgesiyle sınava girecek.
AÖL E-sınav tarihleri 2025
Yazılı sınavların yanı sıra, MEB tarafından uygulanacak e-sınavlar da Aralık ayında yapılacak. E-sınav tarihleri: 1 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında olacak. Bu süreçte öğrenciler, sistemde tanımlanan merkezlerde randevulu şekilde sınava katılabilecek.
AÖL sınav giriş belgesi ne zaman alınacak?
Sınava katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri iki farklı dönemde erişime açılacak:
Açık Lise, İmam Hatip ve Mesleki Açık Lise: aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgesini alabilecekler.