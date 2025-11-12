AÖL sınav takvimi 2025 belli oldu: AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınır? İşte Açık Lise yazılı ve e-sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav takvimini duyurdu. Bu yıl hem yazılı hem de e-sınav olarak yapılacak olan AÖL sınavları için öğrenciler geri sayıma geçti. Peki AÖL sınavları ne zaman yapılacak, sınav giriş belgesi nereden alınacak? İşte detaylar...