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Ardahan İmsakiye 2023: Ardahan iftar ve sahur saati, namaz vakitleri

Ardahan imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Ardahan Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Ardahan namaz vakitleri.

11:34 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ardahan imsakiye 2023 namaz vakitleri

Ardahan imsakiye 2023 namaz vakitleri

2023 Ramazan İmsakiyesi ile Ardahan için iftar ve sahur vakitlerini takip edebilir, iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir, imsak vaktinin ne zaman girdiğini ve sahurun saat kaçta biteceğini anlık olarak takip edebilirsiniz. Bunan yanında birlikte Ardahan’da iftar ezanı saat kaçta okunacak, Ardahan için akşam ezanına ne kadar kaldı, Ardahan iftar saat kaçta olacak” gibi sorularında yanıtlarını bulabilirsiniz.

Ardahan namaz vakitleri 2023

Ardahan iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Ardahan Ramazan imsakiyesi ve Ardahan iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Oruçlu kimsenin dişlerini tedavi ettirmesi orucu bozar mı?

Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.

Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi?

İmsak vakti ezan ile değil, tan yerinin ağarması ile başlar. Bu sebeple ezan okunsun okunmasın imsak vaktinin başlaması ile yeme içmeye son vermek gerekir. Ezanın imsak vaktinden önce okunması, ezanla birlikte oruca başlamayı zorunlu kılmadığı gibi, ezanın geç okunması hâlinde de imsak vaktinin girmesinden sonra yiyip içmek mübah olmaz.

Bozulan nafile orucun kaza edilmesi gerekir mi?

Nafile oruç, Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa, başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi, bozulan nafile orucun da, kaza edilmesi gerekir. Kaza orucu tutmakta olan kişinin de bu orucu bozması durumunda yine kaza gerekli olup, kefaret gerekmez.

​Oruç tutmayan kimse Teravih namazı kılabilir mi?

Teravih namazı Ramazan ayına ait bir sünnetidir, oruçla doğrudan ilişkisi yoktur. Bu nedenle, mazeretli ya da mazeretsiz oruç tutmayan kişiler için de Teravih namazı kılmak sünnet-i müekkededir (Tahtavi, Haşiye ala Meraki'l-Felah, 227).



#Ardahan
#Ardahan imsakiye
#Ardahan namaz vakti
#Ardahan ezan saati
2 saat önce
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Ardahan İmsakiye 2023: Ardahan iftar ve sahur saati, namaz vakitleri
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