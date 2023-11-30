UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Arsenal evinde Lens’i 6-0 mağlup etti.
Arsenal,
B Grubu 5. haftasında evinde Lens’i konuk etti. Maç Arsenal’in 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet gollerini Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard ve Jorginho kaydetti. Arsenal - Lens maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplu maç sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.
ARSENAL - LENS MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - LENS MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - LENS MAÇ SONUCU
ARSENAL - LENS MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Arsenal
#Lens
#UEFA Şampiyonlar Ligi
1 saat önce