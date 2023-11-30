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Arsenal Şampiyonlar Ligi B grubu 5. haftasında Lens’i evinde gol yağmuruna tuttu: 6-0 | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Arsenal evinde Lens’i konuk etti. Ev sahibi Arsenal evinde Lens 6-0’lık farklı skorla mağlup etti. Goller Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard ve Jorginho’dan geldi. Arsenal grupta puanını 12’ye çıkararak 1. sırada yer aldı. Lens ise 5 puanla 3. sırada yer aldı. Arsenal - Lens maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:12 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Arsenal evinde Lens’i 6-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Arsenal evinde Lens’i 6-0 mağlup etti.

Arsenal,
B Grubu 5. haftasında evinde Lens’i konuk etti. Maç Arsenal’in 6-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Galibiyet gollerini Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard ve Jorginho kaydetti. Arsenal - Lens maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplu maç sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

ARSENAL - LENS MAÇ ÖZETİ

Arsenal - Lens maç özetini izlemek için

ARSENAL - LENS MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI


Joao Mario'nun hat trick'i Benfica'ya yetmedi: Inter ikinci yarıya fırtına gibi döndü: 3-3
Joao Mario'nun hat trick'i Benfica'ya yetmedi: Inter ikinci yarıya fırtına gibi döndü: 3-3

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. haftasında Benfica evinde Inter’i konuk etti. Benfica Joao Mario’nun golleriyle 3-0 öne geçtiği maçta ikinci yarıda kalesinde 3 gol görerek beraberliğe razı oldu ve karşılaşma 3-3’lük beraberlikle sonuçlandı. Benfica’da Joao Mario ilk 35 dakikada hat trick yaparak maça damga vurdu. Inter’in golleri ikinci yarıda Marko Arnautovic, Davide Frattesi ve Alexis Sanchez’den geldi. Benfica’da Antonio Silva 86. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Benfica grupta ilk puanını alırken Inter 11 puanla 2. sırada yer aldı. Benfica - Inter maç özetini izlemek ve UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.






#Arsenal
#Lens
#UEFA Şampiyonlar Ligi
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