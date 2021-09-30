Artvin Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın kimdir?

Sosyal medyanın odağındaki isim Mehmet Faruk Saygın kimdir, kaç yaşında, nereli? Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Kaymakamı olan Mehmet Faruk Saygın arama motorunda merak edilerek aratılan isimlerden biri oldu. Peki, Kemalpaşa Kaymakamı olan Mehmet Faruk Saygın neden gündemde?

MEHMET FARUK SAYGIN NEDEN GÜNDEMDE?

Kemalpaşa'daki okulları ziyaret eden Kaymakam Faruk Saygın'ın gittiği bir lisede kendisine sınıfa girişinde 'Hoşgeldiniz' diyerek elini uzatan öğretmeni kovduğu iddia edildi. Artvin Valiliği'nden de konuyla ilgili açıklama geldi.

ARTVİN VALİLİĞİNDEN KAYMAKAMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamı ile Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürünün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfını ziyaretleri sırasında yaşanan, üzüntü duyulan hadiseyle ilgili açıklama yapılmasına lüzum görüldüğü belirtildi.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kemalpaşa Kaymakamı, öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir...

...Bu diyaloğa üzüldüğünü dile getiren kaymakamımıza tembihat yapılmış, konuyla ilgili inceleme hemen başlatılmıştır."

KEMALPAŞA KAYMAKAMI MEHMET FARUK SAYGIN KİMDİR?

Bursa'da 1993 yılında doğdu. İlk ve ortaöğrenimi Bursa'da tamamlayan Kaymakam Saygın, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

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2018 yılında 106. dönem Kaymakamı olarak Bursa Valiliğinde Mülki İdare Amirliğine intisap etti.

2020-2021 yıllarında Konya - Emirgazi Kaymakamı olarak görev yaptı.

Kaymakam Saygın, 20 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 19.08.2021 tarihli ve 2021/142 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İlçemiz Kaymakamlığına atanmıştır.