Asgari ücret 2023 zammı kaç lira olur? İşte net zam tahminleri

2023 Ocak asgari ücret ne kadar olur?

Türkiye'de milyonlarca işçiyi ilgilendiren asgari ücret belirleme çalışmaları Aralık ayında başlayacak. Çalışanlar, çalışanları ilgilendiren asgari ücretin 2023’te ne kadar olacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücret 2023: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vedat Bilgin ocak zammı için ne dedi?

Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret artışına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i işaret ederek, "İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum" dedi.

Asgari ücret 2023

Asgari ücret enflasyon zammı ne kadar olur belli oldu mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda dün yaptığı açıklamada, "Enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız." ifadelerini kullandı.

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Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti: "Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı. Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."

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Ocak 2023 asgari ücret zam oranı tahmini

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, 2023 yılındaki asgari ücreti için dikkat çeken bir rakamı işaret etti. Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Haluk Özdil, piyasada bahsi geçen 9-10 bin liralara kıyasla ezber bozan bir tahmin yaptı.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Ben ekonomist değilim. Araştırmacı yazar olarak bazı analizler yapıyorum. 2023 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı yayımlandı. 2022’de yıllık gelir 9500 dolarmış. 2023’te ise 10 bin dolar belirtiliyor. 2023 için asgari ücret 7200-7300 dolar arasında zamlanacak. Yıl sonuna doğru dolar 21-22 bandına çıkacak gibi duruyor. 30-60 lira tabi ki olmayacak. Rakamlara baktığımızda, 2023 için net asgari ücret 7100 ila 7300 lira olacaktır. Tabi bu ilk 6 ay için görülen rakam" dedi.

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem asgari ücret için tahmini rakam verdi. Her yıl Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Bu komisyonda 5 tane işçi temsilcisi, 5 tane işveren temsilcisi ve 5 tane de hakem olarak hükümet temsilcisi yer alıyor. Aralık ayında asgari ücrette ikincisi ki devrim niteliğinde bir karardı asgari ücretin üzerindeki gelir ve damga vergisi kaldırıldı dolayısıyla yüksek bir artış yapıldı.

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İkincisi yıl ortasında 2016'dan bu yana ilk kez bir ikinci ara zam oldu asgari ücrete. Böylece asgari ücrete yıl boyunca baktığınız zaman yüzde 90'ın üzerinde bir artış oldu kümülatif. Temmuz ayında yapılan ara zamdan sonra brüt asgari ücret 6.471 TL olarak uygulanıyor. Net asgari ücret ise 5.500 TL. Bunun iki tarafı var bir alan tarafı var bir de veren tarafı yani işveren tarafı var.

Dolayısıyla istihdamın korunması iş yerlerinin korunması anlamında asgari ücrette bir denge de gerekiyor. İşverene maliyeti 7.603 TL şu anda. 3 aylık enflasyon belli oldu %7.05 çıktı. Daha 3 aylık veri daha var. 6 aylık enflasyon tahminleri de aşağı yukarı yüzde 20-30 çıkıyor. Ama bu sene yine enflasyonun üzerinde bir refah payı da verileceği konuşuluyor.

Asgari ücret tahmini ne kadar olur?

Şimdi biz hiç refah payı verilmeden bunlara göre hesap yaptık diyelim. 6 aylığa göre tahmini ücret 6.600 – 7.150 TL arasında olur.

Yıllığa göre tahmini ücret yaptığımız zaman ise 9.075 lira ile 9.350 lira arasında olur. Yani yüzde 65 – 70 artırdık. Şahsi fikrimi sorarsanız ben 8.500 TL civarında en az bir asgari ücret bekliyorum.

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