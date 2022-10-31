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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den neden istifa etti?

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'den siyasi üyeliğini sonlandırdığını açıklaması ile gündeme geldi. Aslı Baykal CHP'den istifasına ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Aslı Baykal CHP'den neden istifa etti? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aslı Baykal CHPden neden istifa etti? Aslı Baykal kimdir, mesleği ne?
Aslı Baykal

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

ASLI BAYKAL CHP'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın biyokimya profesörü kızı Aslı Baykal, CHP'den istifa etti.

Sosyal medya hesabından 'Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır' yazılı mesajı paylaşan Aslı Baykal, DHA muhabirinin "Neden istifa ettiniz?" sorusuna "Gördüğüm lüzum üzerine yazmanız yeterli" cevabını verdi ve daha fazla konuşmak istemediğini söyledi.

Geçen yıl hakkında, 'CHP'nin gidişatından rahatsız olduğu ve yeni parti kuracağı' iddiaları ortaya atılan Aslı Baykal, bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanlamıştı.

Aslı Baykal'ın istifasını doğrulayan CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Aslı Baykal ile telefonda görüştüğünü ve oldukça üzgün olduğunu söyledi. Sevigen, "Kendisini aradım, oldukça üzgündü. 'Partinin gidişatından mutlu değilim dedi.' Zaten hiçbirimiz mutlu değiliz" dedi.

ASLI BAYKAL KİMDİR?

Aslı Baykal, CHP Eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızıdır. Deniz Baykal'ın kızı olan Aslı Baykal 1965 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde biyokimya profesörlüğü görevindedir.

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