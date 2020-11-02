Aslı Tarcan’dan Saç Bakımı Rehberi

Evde yapılabilecek doğal maskeleri anlatan Tarcan, sarımsaklı zeytinyağlı saç maskesi tarifi paylaştı. Tarcan, saç yıkama rutini hakkında da açıklamalarda bulundu.

Tıp Merkezi Sahibi ve Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan, saç alanında tam bir profesyonel. Canlı ve sağlıklı saçlara sahip olmak isteyenlerin uygulaması gerekenleri anlatan Tarcan, günlük saç bakım rutininden, saç yıkama sıklığına kadar pek çok farklı konuya değindi.

Doğru Saç Yıkama Rutini Nasıl Olmalı?

Tarcan, “Saçlarımızı çok sık yıkamak, saç derisine zarar veriyor. Saç yıkama sıklığının cilt tipine göre belirlenmesi gerekiyor. Kuru saçların bakım rutini farklıyken, yağlı saçların bakım rutini farklı olmalı. Yoksa istenilen görünüşün elde edilmesi mümkün değil” dedi. Saçlar hangi sıklıkla yıkanmalı sorusuna cevap veren Tarcan, “Saçlarımız, kendinden doğal yağları bünyesinde barındırıyor. Her gün saç yıkamak bu yağların arınmasına yol açıyor ki bu hiç istediğimiz bir durum değil. Bu şekilde yaptığımızda, saç derisinin kurumasına yol açıyoruz” ifadelerini kullandı. “Her gün saçımı yıkıyorum, ertesi güne kadar yağlanıyor diyen danışanlarımız oluyor” diyen Tarcan, “Her gün yıkanan saç tabi ki daha kolay yağlanır. Bu saçın aslında kendini koruma şekli. Çünkü kendinde barındırdığı doğal yağa ihtiyacı var. Bunun haricinde kafa derisinde pullanma, tahriş, kaşıntı da sık sık saç yıkamanın sonucunda ortaya çıkıyor. Hatta kepek bile bazı durumlarda saçların sık yıkanmasından kaynaklanabilir” dedi.

Sağlıklı bir saç yıkama rutininin haftada en fazla 3 kez olması gerektiğini söyleyen Tarcan, “Eğer saçlarda çok hızlı yağlanma oluyorsa bu 2’ye de düşürülebilir. Özellikle yaz aylarında çok fazla terlendiği için her gün duş almak zorunda kalınabiliyor. Bu durumda da vücudu yıkayıp, en fazla haftada 3 kez saçı şampuanlamak doğru olacaktır” açıklamalarında bulundu.

Aslı Tarcan’dan Günlük Saç Bakımı Rehberi

Saçların yıkanma sıklığının yanı sıra bakım yapmak da oldukça önemli. Bu konu ile ilgili okurları aydınlatan Tarcan, “Günde 100 ile 150 tel arası saçın dökülmesi doğaldır. Saçlar dökülerek yenileniyor. Banyoda bir miktar saçınızı gördüğünüzde hemen telaşlanmanıza gerek yok. Ancak daha fazla ve öbekler halinde bir dökülme varsa saç bakımına özen göstermenizin sinyalleri çalıyor demektir” şeklinde konuştu. Tarcan, “Islak saçların özenli bir şekilde taranması gerekiyor. Çünkü duştan sonra saçlarımız daha kırılgan bir yapıya sahip oluyor. Bu gibi durumlarda geniş bir tarak yardımıyla, saçı köklerinde ucuna kadar, yavaş ve dikkatli bir şekilde taramanız saçlarınızın yıpranmasının önüne geçer” ifadelerini kullandı.

Saç uçları olağandan fazla karışan kişilere saç kremi kullanmayı öneren Tarcan, “Şampuanda olduğu gibi paraben, silikon ve sülfat içermeyen saç bakım kremleri tercih edilmesinde yarar var. Saç kremi sadece saç uçlarına uygulanmalı. Saç köklerine mümkün olduğunca temas ettirilmemeli ve olabildiğince ılık suyla, iyice durulanmalı” dedi. Ünlü saç ekim uzmanı, “Saçların maşa, düzleştirici gibi yüksek ısı ile şekillendiren malzemelerden olabildiğince uzak tutulması çok önemli. Eskiden annelerimizin kullandığı bigudiler, maşanın yerine kullanılabilir ve gerçekten çok daha sağlıklı. İlla dalgalı saçlara sahip olmak istiyorsanız, gece yatmadan önce ıslatarak örülen saçı sabah açtığınızda aynı görüntüye ulaşabilirsiniz. Gerçekten ne varsa eskilerde var” şekline konuştu. Doğal yağlar ile saç bakımının çok faydalı olduğunu söyleyen Tarcan, “Haftada bir saç maskesi yapmak hem saçı besliyor, hem de çok hızlı uzamasını sağlıyor. Bunun için çok fazla bütçe ayırmanız da gerekmiyor. Evde bulunan yumurta, doğal zeytinyağı gibi malzemelerle de saç bakımı için maske yapılabiliyor. Özellikle sarımsak, saçları oldukça çok besleyen bir besin. Saç dökülmelerinin önüne geçiyor. Birkaç diş sarımsağı dövüp, zeytinyağı ile beklettikten sonra saça uygulamak yeni saçların çıkmasını sağlıyor. Bu maskeden sonra bebek saçlarınızın hemen çıktığını ve saçlarınızın gürleştiğini göreceksiniz” şeklinde sözlerini bitirdi.