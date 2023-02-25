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Asvel Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes: 89-90

Turkish Airlines EuroLeague'in 25’inci hafta mücadelesinde Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya geldi. Astroballe Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-89 kazandı. Karşılaşmanın en skorer isimleri Anadolu Efes’te 20 sayıyla Will Clyburn ve Asvel Lyon-Villeurbanne’de 20 sayıyla Nando De Colo oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes EuroLeague'deki 12’nci galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi Asvel Lyon-Villeurbanne ise 17’nci mağlubiyetini aldı. Asvel Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

09:57 . 25/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Asvel Lyon-Villeurbanne 89-90 Anadolu Efes

Asvel Lyon-Villeurbanne 89-90 Anadolu Efes

Turkish Airlines EuroLeague'in 25’inci haftasında Anadolu Efes Asvel Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya geldi. Astroballe Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-89 kazandı.

ASVEL LYON-VİLLEURBANNE - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ

Asvel Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes maç özetini izlemek için
#Asvel Lyon-Villeurbanne
#Anadolu Efes
#basketbol
#Turkish Airlines
#EuroLeague
#maç özeti
2 gün önce
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Asvel Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes: 89-90
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