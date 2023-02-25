Asvel Lyon-Villeurbanne 89-90 Anadolu Efes
Turkish Airlines EuroLeague'in 25’inci haftasında Anadolu Efes Asvel Lyon-Villeurbanne ile karşı karşıya geldi. Astroballe Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 90-89 kazandı.
ASVEL LYON-VİLLEURBANNE - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
ASVEL LYON-VİLLEURBANNE - ANADOLU EFES MAÇ ÖZETİ
#Asvel Lyon-Villeurbanne
#Anadolu Efes
#basketbol
#Turkish Airlines
#EuroLeague
#maç özeti
2 gün önce
Asvel Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes: 89-90
Karbon fiber kaplama ne kadar işlevsel?
Enkazların altından çıkarılıp otoparklara konuldu: Araç mezarlığı havadan görüntülendi
İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem | AFAD- Kandilli Son depremler