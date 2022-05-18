Özgün Atatürk Havalimanına Millet Bahçesi ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihini duyurdu
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Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihini duyurdu!

Atatürk Havalimanı ile ilgili gündemde tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumrhubaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi yapılmasına değinirken temelinin atılacağı günün tarihini de duyurdu. Peki, Atatürk Havalimanı'na yapılacak Millet Bahçesi'nin temeli ne zaman, hangi tarihte atılacak? İşte merak edilen o tarih!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman yapılacak? Atatürk Havalimanının yeni ismi ne olacak?
Atatürk Havalimanı Millet bahçesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda muhalefetin hedefindeki Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan millet bahçesinin temelinin hangi tarihte atılacağını açıkladı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NA MİLLET BAHÇESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Erdoğan, "29 Mayıs'ı da, Bay Kemal istersen sen de gel, Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Sen böyle 700 kişiyi falan topla, oraya götür. Orada engeller kurmaya çalış, boşuna uğraşıyorsun. Biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız." diyerek bu tarihte millet bahçesinin temelinin de atılacağı müjdesini verdi.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN YENİ İSMİ NE OLACAK?

Yeni millet bahçesinde Atatürk'ün adı korunmaya devam edilip, yeni proje Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ismiyle anılacak.

Havacılık faaliyetlerinde de Atatürk Havalimanı ismi kullanılacak.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ PROJESİNDE NELER VAR?

Uçak bakımları için hangarlar, kapalı otopark ve Devlet Konukevi Yerleşkesi yapılacak. Kapalı otopark içerisinde metroya bağlantı olduğu için fuar organizasyonlarında da kullanılacak.

Projeye göre havalimanındaki 8 milyon 540 bin metrekarelik alanın yüzde 30’unda genel havacılık ve yüzde 9’unda askeri havacılık devam edecek. Florya tarafındaki piste dokunulmayacak.

Millet bahçesine sahil şeridiyle bağlantı da var. Projeye göre millet bahçesi, yaklaşık 855 metrelik bir iskele ile sahile bağlanıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesinin neredeyse tümü geçici barınma alanı olarak kullanılabilecek.

Millet bahçesi, Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Çobanceşme Fidanlığı’nı da içine alacak. Bu bölümdeki 180 bin metrekarelik alana yaşlı bakım merkezi yapılması planlanıyor.

Projede ayrıca 18 bin kişilik kapasiteli bir cami de inşa edilecek.

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