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İstanbul Üniversitesi Akademik Takvimi yayınladı: 2024-2025 AUZEF güz dönemi ara (vize) sınavları ne zaman yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Akademik Takvimi yayınladı: 2024-2025 AUZEF güz dönemi ara (vize) sınavları ne zaman yapılacak?

09:1910/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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AUZEF sınav takvimi
AUZEF sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı. Takvime göre, güz dönemi ara sınavlarının tarihi de belli oldu. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte 2024-2025 AUZEF güz dönemi sınav takvimi...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri yeni eğitim yılındaki sınav tarihlerini ve sınav yerlerini öğrenmek istiyor. AUZEF'in yeni eğitim yılı sınav takvimi duyuruldu ve güz dönemi için ara sınav ve final tarihleri belirlendi.

2024-2025 AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi akademik takvimi yayımlandı.

Takvime göre; AUZEF ara dönem (vize) sınavları 2 Kasım - 3 Kasım 2024 tarihlerinde, yarıyıl sonu (bitirme-final) sınavları ise 28 Aralık - 29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar, 1-2 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak yarıyıl sonu (telafi) sınavlarına katılacak.

AUZEF DERS EKLE SİL NASIL YAPILIR?

Ders ekle-sil işlemleri 29 Eylül 2024-03 Ekim 2024 tarihleri arasında öğrenciler tarafından yapılacak. Belirtilen tarihler dışında ekle-sil işlemi yapılamayacak. Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.



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