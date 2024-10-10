İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri yeni eğitim yılındaki sınav tarihlerini ve sınav yerlerini öğrenmek istiyor. AUZEF'in yeni eğitim yılı sınav takvimi duyuruldu ve güz dönemi için ara sınav ve final tarihleri belirlendi.