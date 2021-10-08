Özgün AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi sınav takvimi
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AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi sınav takvimi

AUZEF ara sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AUZEF 2021-2022 güz döneminin ilk sınavı olan vize (ara) sınavları için sayılı günler kaldı. AUZEF öğrencileri yılın ilk sınavı için çalışmalarını yürütebilmek adına AUZEF güz dönemi ara sınav tarihlerini merak ediyorlar. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi sınav takvimi
auzef

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri belli oldu. Öte yandan sınav yeri tercihleri için de tarihler açıklandı. Peki, AUZEF güz vize sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav tarihleri belirlendi.

İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamayla sınav tarihleri netleşti.

Güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

AUZEF ARA SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi, AUZEF sınavlarının da yüz yüze olacağı açıklandı.

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