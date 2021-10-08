AUZEF ara sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi sınav takvimi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ara sınav tarihleri belli oldu. Öte yandan sınav yeri tercihleri için de tarihler açıklandı. Peki, AUZEF güz vize sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin ara sınav tarihleri belirlendi.

İstanbul Üniversitesi tarafından ara sınava dair yapılan açıklamayla sınav tarihleri netleşti.

Güz yarıyılı ara sınav tarihi 13-14 Kasım 2021 olarak güncellendi.

AUZEF ARA SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Yükseköğretim programlarının tamamında olduğu gibi, AUZEF sınavlarının da yüz yüze olacağı açıklandı.