AUZEF Bahar Dönemi (Vize) Sınavları ne zaman? 2024 AUZEF sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bahar bahar dönemi sınavların ne yapılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyordu. AUZEF vize, bitirme, telafi ve üç ders sınavlara ilişkin takvim belli oldu. Peki, AUZEF Bahar Dönemi (Vize) Sınavları ne zaman? İstanbul Üniversitesi AUZEF harf notları 2024 nedir? İşte AUZEF bitirme, telafi ve üç ders sınav tarihleri.

AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) vize, bitirme, telafi ve üç ders sınavı ne zaman yapılacak? İşte AUZEF bahar dönemi sınav takvimi:

AUZEF Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 29 - 30 Haziran 2024 tarihlerinde, AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 3 - 4 Ağustos 2024 tarihlerinde AUZEF Mezuniyete Üç Ders Sınavı 14 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

AUZEF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

AUZEF HARF NOTU KARŞILIKLARI

84-100 puan arası notların harf notu karşılığı AA olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

77-83 puan arası notların harf notu karşılığı AB olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

71-76 puan arası notların harf notu karşılığı BA olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

66-70 puan arası notların harf notu karşılığı BB olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

61-65 puan arası notların harf notu karşılığı BC olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

56-60 puan arası notların harf notu karşılığı CB olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

50-55 puan arası notların harf notu karşılığı CC olarak gösterilir. Bu not dersten geçildiğini ifade eder.

46-49 puan arası notların harf notu karşılığı CD olarak gösterilir. Bu not 1.70 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.

50-45 puan arası notların harf notu karşılığı DC olarak gösterilir. Bu not 1.30 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.

33-39 puan arası notların harf notu karşılığı DD olarak gösterilir. Bu not 1.00 ortalama ile koşullu geçildiğini ifade eder.