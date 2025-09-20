AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AUZEF güz dönemi kayıt yenileme süreci öğrencilerin gündeminde. 21 Eylül’e kadar öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri fakülte tarafından yapılacak. Kayıt işleminin ardından ders ekle-sil dönemi başlayacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, akademik takvimde yer alan ders seçme tarihlerini araştırıyor.