Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

16:4620/09/2025, samedi
Yeni Şafak
Sonraki haber
AUZEF ders seçim tarihleri açıklandı
AUZEF ders seçim tarihleri açıklandı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri sürüyor. Öğrenciler, 21 Eylül’e kadar öğrenim ücretlerini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecek. Fakülte tarafından onaylanan kayıtların ardından ders ekle-sil süreci başlayacak. Peki, AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri ne zaman?

AUZEF güz dönemi kayıt yenileme süreci öğrencilerin gündeminde. 21 Eylül’e kadar öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri fakülte tarafından yapılacak. Kayıt işleminin ardından ders ekle-sil dönemi başlayacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, akademik takvimde yer alan ders seçme tarihlerini araştırıyor.

AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ

AUZEF güz dönemi kayıt yenileme kılavuzuna göre, öğrenciler 1-21 Eylül tarihleri arasında öğrenim ücretlerini Halkbank Şube/ATM'leri veya AKSİS üzerinden yatıracaklar.

Ardından ders seçimleri 22-29 Eylül tarihleri arasında ilgili fakülte tarafından otomatik olarak yapılacak. Ders seçimleri 2 iş günü içinde tamamlanır.

Ders ele-sil işlemlerini ise 30 Eylül - 5 Ekim tarihleri arsında öğrencinin kendisi tamamlayacak.

AUZEF ÜCRETLERİ

Lisans

COĞRAFYA 3600

FELSEFE 3600

İKTİSAT 3600

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3600

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600

İŞLETME 3600

REKREASYON 3600

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3600

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 3600

SOSYOLOJİ 3600

TARİH 3600

ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK 4100

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 3600

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 4100

Ön Lisans

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 4100

E-TİCARET VE PAZARLAMA 4100

GRAFİK TASARIMI 4100

İLAHİYAT 4100

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600

İŞLETME YÖNETİMİ 4100

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 2600

MARKA İLETİŞİMİ 3600

SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 3600

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 3600

SOSYAL HİZMETLER 4100

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 3600

YAŞLI BAKIMI 2600

WEB TASARIMI VE KODLAMA 4100

SINAV TAKVİMİ

2025-2026 yılında AUZEF sınavları şu tarihlerde uygulanacak:

Güz dönemi:

Vize 8-9 Kasım

Final 27-28 Aralık

Bütünleme 31 Ocak - 1 Şubat 2026

Bahar dönemi:

Vize 25-26 Nisan 2026

Final 6-7 Haziran 2026

Bütünleme 11-12 Temmuz 2026

Mezuniyet üç ders sınavı 6 Eylül 2026

#auzef
#Auzef Ders Seçimi
#AUZEF ders ekle-sil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?