AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ 2025: İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi kayıt yenileme işlemleri sürüyor. Öğrenciler, 21 Eylül’e kadar öğrenim ücretlerini yatırarak kayıtlarını yenileyebilecek. Fakülte tarafından onaylanan kayıtların ardından ders ekle-sil süreci başlayacak. Peki, AUZEF kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri ne zaman?
AUZEF güz dönemi kayıt yenileme süreci öğrencilerin gündeminde. 21 Eylül’e kadar öğrenim ücretini yatıran öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri fakülte tarafından yapılacak. Kayıt işleminin ardından ders ekle-sil dönemi başlayacak. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, akademik takvimde yer alan ders seçme tarihlerini araştırıyor.
AUZEF DERS SEÇİM TARİHLERİ
AUZEF güz dönemi kayıt yenileme kılavuzuna göre, öğrenciler 1-21 Eylül tarihleri arasında öğrenim ücretlerini Halkbank Şube/ATM'leri veya AKSİS üzerinden yatıracaklar.
Ardından ders seçimleri 22-29 Eylül tarihleri arasında ilgili fakülte tarafından otomatik olarak yapılacak. Ders seçimleri 2 iş günü içinde tamamlanır.
Ders ele-sil işlemlerini ise 30 Eylül - 5 Ekim tarihleri arsında öğrencinin kendisi tamamlayacak.
AUZEF ÜCRETLERİ
Lisans
COĞRAFYA 3600
FELSEFE 3600
İKTİSAT 3600
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3600
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600
İŞLETME 3600
REKREASYON 3600
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3600
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 3600
SOSYOLOJİ 3600
TARİH 3600
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK 4100
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 3600
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 4100
Ön Lisans
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 4100
E-TİCARET VE PAZARLAMA 4100
GRAFİK TASARIMI 4100
İLAHİYAT 4100
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3600
İŞLETME YÖNETİMİ 4100
KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM 2600
MARKA İLETİŞİMİ 3600
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 3600
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 3600
SOSYAL HİZMETLER 4100
TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK 3600
YAŞLI BAKIMI 2600
WEB TASARIMI VE KODLAMA 4100
SINAV TAKVİMİ
2025-2026 yılında AUZEF sınavları şu tarihlerde uygulanacak:
Güz dönemi:
Vize 8-9 Kasım
Final 27-28 Aralık
Bütünleme 31 Ocak - 1 Şubat 2026
Bahar dönemi:
Vize 25-26 Nisan 2026
Final 6-7 Haziran 2026
Bütünleme 11-12 Temmuz 2026
Mezuniyet üç ders sınavı 6 Eylül 2026