2024 LGS Sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? sorusuna hem öğrenciler hem de veliler tarafından cevap aranmakta. LGS sonuçları 2024 için geri sayım sürüyor. 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından öğrenciler ve veliler sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. 2024 LGS sonuçlarının erişime açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşıldı. Şimdi gözlerini MEB tarafından açıklanacak 2024 LGS sonuç tarihine çevirdi. Peki MEB 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS sonuç sorgulama ekranı erişim sayfası.