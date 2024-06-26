İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme final sınavları için heyecan artıyor! Sınav tarihleri ve saatleri hakkında merak edilen tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.
AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2023-2024 bahar dönemi final sınavları 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.
AUZEF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA?
AUZEF bahar dönemi final sınavları 29 - 30 Haziran günlerinde üç oturumda yapılacak. Sınavların sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te gerçekleşecek.
AUZEF SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
AUZEF sınavında her ders için 20 soru sorulacak ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilecek. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltiyor. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülüyor.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.
AUZEF SINAV BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Sınav giriş belgeleri, sınav gününden yaklaşık 7 gün önce erişime açılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini AUZEF sınav sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile alabilirler?.
AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bitirme sınav sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.