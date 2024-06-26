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AUZEF final sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınav takvimi belli oldu. Yayımlanan takvime göre, AUZEF final sınavları 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF sınavı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? AUZEF final sınavında kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika?

15:10 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AUZEF 2024 bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
AUZEF 2024 bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi bitirme final sınavları için heyecan artıyor! Sınav tarihleri ve saatleri hakkında merak edilen tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

AUZEF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) 2023-2024 bahar dönemi final sınavları 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF FİNAL SINAVI SAAT KAÇTA?

AUZEF bahar dönemi final sınavları 29 - 30 Haziran günlerinde üç oturumda yapılacak. Sınavların sabah oturumu 09.30'da, öğle oturumu ise 14.00'te gerçekleşecek.

AUZEF SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

AUZEF sınavında her ders için 20 soru sorulacak ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilecek. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltiyor. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülüyor.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

AUZEF SINAV BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Sınav giriş belgeleri, sınav gününden yaklaşık 7 gün önce erişime açılacak. Öğrenciler, sınav giriş belgelerini AUZEF sınav sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile alabilirler?.

AUZEF BİTİRME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bitirme sınav sonucuna ait harf notları en geç 10 gün içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacak.

2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta! Geri sayım sona eriyor: MEB sonuç sorgulama ekranı erişime açılıyor

2024 LGS Sonuçları açıklandı mı ne zaman açıklanacak? sorusuna hem öğrenciler hem de veliler tarafından cevap aranmakta. LGS sonuçları 2024 için geri sayım sürüyor. 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından öğrenciler ve veliler sınav sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. 2024 LGS sonuçlarının erişime açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşıldı. Şimdi gözlerini MEB tarafından açıklanacak 2024 LGS sonuç tarihine çevirdi. Peki MEB 2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS sonuç sorgulama ekranı erişim sayfası.

#AUZEF
#AUZEF final sınavı
#İstanbul Üniversitesi
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