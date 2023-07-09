Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecektir. Öğrenciler, almakta olduğu dönem derslerinin yanında belirtilen oturum tarihinde ve 09:00-22:00 saatleri arasında AUZEF sınavlarına katılım sağlayacaklar.

Telafi sınavları harf notu FF DD ve DC olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır. FF adı geçen dersten başarısız olunduğunu gösterir ve bu dersin telafi sınavına girme zorunluluğu vardır. DD ve DC harf notları ise şartlı geçişi ifade eder. Öğrencilerimiz isterlerse DD ve DC harf notu olan derslerin sınavlarına ortalamalarını yükseltmek için girebilirler. DD ve DC harf notunun değişmesini istemeyen öğrencilerimiz ilgili ders için telafi sınavında kesinlikle işaretleme yapmamalıdır, en son oluşan sınav sonucu(harf notu) geçerli olacaktır.