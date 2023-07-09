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AUZEF telafi sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman erişime açılacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final sınavlarının geride kalmasıyla, şimdi de telafi yani bütünleme sınavları için öğrenciler ter döküyor. 2023 AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 8-9-10-11 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, AUZEF sınavlarına 09:00-22:00 saatleri arasında girmekte. Peki AUZEF telafi sınav sonuçları açıklandı mı? AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman? AUZEF bütünleme sınav sonucu nasıl öğrenilir? Öğrencilerin dersten geçmesi için bütünleme sınavından kaç puan alması gerekir? İşte AUZEF 2023 bütünleme sonuç tarihi.

13:39 . 9/07/2023 Sunday
Yeni Şafak
AUZEF sınav sonuçları

AUZEF sınav sonuçları

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinin Bütünleme (Telafi) sınavları 8-9-10 Temmuz 2023 tarihlerinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir.

AUZEF online sınava katılım saatleri kaç?

Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecektir. Öğrenciler, almakta olduğu dönem derslerinin yanında belirtilen oturum tarihinde ve 09:00-22:00 saatleri arasında AUZEF sınavlarına katılım sağlayacaklar.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklacak?

AUZEF Sınav Sonuçları
15 Temmuz 2023 Cumartesi günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.

Bütünleme (Telafi) sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.

Kimler Bütünleme Sınavına Girebilir?

Telafi sınavları harf notu FF DD ve DC olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır. FF adı geçen dersten başarısız olunduğunu gösterir ve bu dersin telafi sınavına girme zorunluluğu vardır. DD ve DC harf notları ise şartlı geçişi ifade eder. Öğrencilerimiz isterlerse DD ve DC harf notu olan derslerin sınavlarına ortalamalarını yükseltmek için girebilirler. DD ve DC harf notunun değişmesini istemeyen öğrencilerimiz ilgili ders için telafi sınavında kesinlikle işaretleme yapmamalıdır, en son oluşan sınav sonucu(harf notu) geçerli olacaktır.

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?

AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.

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AUZEF telafi sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar ne zaman erişime açılacak?