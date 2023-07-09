AUZEF sınav sonuçları
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav sonuçları öğrenciler tarafından merakla bekleniyordu.
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinin Bütünleme (Telafi) sınavları 8-9-10 Temmuz 2023 tarihlerinde https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden gerçekleştirilecektir.
AUZEF online sınava katılım saatleri kaç?
Sınavlara sadece ilgili bir ders için ilan edilen gün ve saatlerde girilebilecektir. Öğrenciler, almakta olduğu dönem derslerinin yanında belirtilen oturum tarihinde ve 09:00-22:00 saatleri arasında AUZEF sınavlarına katılım sağlayacaklar.
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklacak?
Bütünleme (Telafi) sınav puanlarının ilan edildiği tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.
Kimler Bütünleme Sınavına Girebilir?
Telafi sınavları harf notu FF DD ve DC olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır. FF adı geçen dersten başarısız olunduğunu gösterir ve bu dersin telafi sınavına girme zorunluluğu vardır. DD ve DC harf notları ise şartlı geçişi ifade eder. Öğrencilerimiz isterlerse DD ve DC harf notu olan derslerin sınavlarına ortalamalarını yükseltmek için girebilirler. DD ve DC harf notunun değişmesini istemeyen öğrencilerimiz ilgili ders için telafi sınavında kesinlikle işaretleme yapmamalıdır, en son oluşan sınav sonucu(harf notu) geçerli olacaktır.
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman?
AUZEF mezuniyete üç ders sınavı ise 30 Temmuz 2023 tarihinde tamamlanacak.