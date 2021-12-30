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AUZEF bütünleme (telafi) sınavı ne zaman yapılacak?

AUZEF bitirme sınavlarının ardından adaylar bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağı merak kazandı. AUZEF telafi sınavı ile öğrenciler son kez dönem sınavlarını kurtarma imkanı bulacak. Peki, AUZEF (telafi) sınavları ne zaman? İşte yanıtı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AUZEF bütünleme (telafi) sınavı ne zaman yapılacak?
auzef

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı. AUZEF final sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler AUZEF telafi (bütünleme) sınavları için bekleyişe geçti. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman?

AUZEF BÜTÜNLEME (TELAFİ) SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF takviminin belli olması ile birlikte yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihi de paylaşılmış oldu. Bu yılın takvimine göre, yarıyı sonu (telafi) sınavları 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

Sınav Merkezi Tercihleri

Ara sınav (vize), Bitirme (Final) ve Bütünleme (Telafi) sınavları akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde ilan edilen sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerden sınav merkezi tercihleri her sınav öncesi fakültemizce belirlenip ilan edilen tarih aralığı içinde alınır. Tercihler ve tarihleri ile ilgili duyuru AUZEF web sayfasından ilan edilir. Sınav tercihi bulunmayan öğrenciler adrese dayalı olarak ikametgâhının bulunduğu il içinde AUZEF’in uygun gördüğü sınav merkezine yerleştirilir

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