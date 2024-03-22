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2024'ün ilk Ay tutulması Mart ayında gerçekleşecek! Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

2024'te yaşanacak astronomik olaylar ve gözlemlenebilecek gök cisimleri hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek. 2024'ün ilk Ay tutulması Mart ayında gerçekleşecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

11:30 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ay tutulması
Ay tutulması

Ay tutulmasına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Bu yıl içinde Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

2024 Yılının ilk ay tutulması 25 Mart'ta gerçekleşecek. Solucan Ay esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde at tutulması gerçekleşecek.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma Türkiye'de izlenmeyecek.

YARI GÖLGELİ AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya’nın yarı gölge alanına girdiğinde tutulma gerçekleşir. Yarı gölge alanında Dünya, Güneş ışınlarını tamamen engelleyemez.

Yarı gölge tutulmalarında Ay’ın tamamını ya da bir kısmını örten karanlık bir bölge bulunmaz. Ancak Ay’ın parlaklığında bir miktar azalma gözlenir. Bu koşullarda oluşan tutulmaları gözlemlemek parçalı ya da tam tutulmalara göre daha zordur.



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