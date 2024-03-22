Ay tutulmasına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Bu yıl içinde Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?

Yarı gölge tutulmalarında Ay’ın tamamını ya da bir kısmını örten karanlık bir bölge bulunmaz. Ancak Ay’ın parlaklığında bir miktar azalma gözlenir. Bu koşullarda oluşan tutulmaları gözlemlemek parçalı ya da tam tutulmalara göre daha zordur.