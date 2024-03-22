Ay tutulmasına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Bu yıl içinde Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek. Peki, Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den izlenecek mi?
AY TUTULMASI NE ZAMAN?
2024 Yılının ilk ay tutulması 25 Mart'ta gerçekleşecek. Solucan Ay esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde at tutulması gerçekleşecek.
AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma Türkiye'de izlenmeyecek.
YARI GÖLGELİ AY TUTULMASI NEDİR?
Ay, Dünya’nın yarı gölge alanına girdiğinde tutulma gerçekleşir. Yarı gölge alanında Dünya, Güneş ışınlarını tamamen engelleyemez.
Yarı gölge tutulmalarında Ay’ın tamamını ya da bir kısmını örten karanlık bir bölge bulunmaz. Ancak Ay’ın parlaklığında bir miktar azalma gözlenir. Bu koşullarda oluşan tutulmaları gözlemlemek parçalı ya da tam tutulmalara göre daha zordur.