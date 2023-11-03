|
Özgün

Aydın-Denizli Otoyolu'nda 80 kilometrelik ilk etap hizmete alındı

Ege Bölgesi'nin iki önemli kenti Aydın ve Denizli arasında ulaşımı kolaylaştıracak otoyol projesinin 80 kilometrelik ilk etabı tamamlandı. Aydın Denizli Otoyolu'nun Kuyucak-Aydın arasındaki etabının da tamamlanmasıyla iki kent arasında yaklaşık 2 saati bulan ulaşım süresinin yaklaşık 1 saat 10 dakikaya inmesi bekleniyor.

14:22 - 3/11/2023 Friday
Güncelleme: 14:27 - 3/11/2023 Friday
Yeni Şafak
Aydın-Denizli otoyolu ne zaman açılıyor?

Aydın-Denizli otoyolu ne zaman açılıyor?

Aydın Çevre Yolu Otoyol Ayrım Kavşağı'ndan başlayarak Dalama üzerinden Yenipazar'a ve Büyük Menderes Nehri'nin güneyinden Denizli Kocabaş'a kadar uzanan 140 kilometrelik
-Denizli Otoyolu'nun Kuyucak-
Kocabaş arasındaki bölümü trafiğe açıldı.

Sürücüler, 80 kilometrelik etapta Kuyucak, Buharkent, Sarayköy, Kumkısık, Pamukkale ve Kocabaş'tan otoyola giriş çıkış yapabilecek. "Erişime kontrollü kara yolu" olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar, hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve bisikletlerin girmesi yasak kapsamında tutuldu. Otoyolda mecburi asgari hız 40 kilometre/saat, azami hız da 140 kilometre/saat olarak belirlendi.

Aydın Denizli Otoyolu'nun Kuyucak-Aydın arasındaki etabının da tamamlanmasıyla iki kent arasında yaklaşık 2 saati bulan ulaşım süresinin yaklaşık 1 saat 10 dakikaya inmesi bekleniyor.

Kuyucak-Aydın otoyolu ne zaman açılacak?

140 kilometre ana yol ve 23 kilometre de bağlantı yolundan oluşan otoyolda, 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak, 74 alt geçit ve 5 otoyol hizmet tesisi yer alacak. Çalışmaların devam ettiği Kuyucak-Aydın etabının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.

Kuyucak-Denizli otoyolu açıldı mı?

Sürücüler, trafiğe açılan Kuyucak-Denizli etabında otoyolu kullanmaya başladı. Denizli'den gelen Evren Kaya, yolu kullanıp kullanmamak arasında tereddütte kaldıklarını belirterek, "Ama yine de otoyola girdik. Güzel olmuş, ellerine sağlık herkesin." diye konuştu.

Mustafa Turhan"İlk kez kullandım. Denizli'den Aydın'a gidiyorum. Çok güzel olmuş. Umarım diğer kısımlar da açılır. Nazilli-Aydın trafiğine girmemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan Bircan da Denizli'den İzmir'e gittiğini aktararak, "Yola diyecek bir şey yok. Harika bir şey. Yapılan hizmet kötü olabilir mi? Çok memnunuz. Devamlı da kullanacağız." dedi.

#Aydın
#Denizli
#Kuyucak
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Silindirin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır?