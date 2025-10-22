Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı: EGM maaş promosyonu netleşti! İşte ihaleyi alan banka ve promosyon tutarı

20:4622/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı: EGM maaş promosyonu netleşti! İşte ihaleyi alan banka

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), personelin maaş ve ücret ödemelerine ilişkin 2025-2028 yıllarını kapsayan banka promosyon ihalesinde, Türkiye İş Bankasının 100 bin liralık teklifinin kabul edildiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı. İşte EGM promosyonundan son gelişmeler ve resmi açıklamalar.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 21 Ekim'de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifleri veren Türkiye Vakıflar Bankasının 90 bin lira, Türkiye İş Bankasının 88 bin 500 lira olan tekliflerini güncellemelerinin istendiği belirtildi.


Açıklamada, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Emniyet Genel Müdürü ve ihale komisyonu üyelerini kabulünde, her iki bankanın da aranarak yeniden değerlendirme yapmalarını istediği aktarıldı.


Türkiye Vakıflar Bankasının teklifinde değişiklik yapmadığı, Türkiye İş Bankasının ise teklifini 100 bin liraya yükselttiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"
Yapılan nihai değerlendirme sonucunda
,
İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi,
en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İ
haleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ’den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.


İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu Üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltmiştir.


Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.


İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

