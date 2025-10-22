Bakan Yerlikaya 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı: EGM maaş promosyonu netleşti! İşte ihaleyi alan banka ve promosyon tutarı

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 21 Ekim'de gerçekleştirilen ihalede en yüksek teklifleri veren Türkiye Vakıflar Bankasının 90 bin lira, Türkiye İş Bankasının 88 bin 500 lira olan tekliflerini güncellemelerinin istendiği belirtildi.





EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BASIN AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025–2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir.





İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) ’den tekliflerini güncellemeleri istenmiştir.





İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın; Emniyet Genel Müdürümüz ve İhale Komisyonu Üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren iki banka aranarak, tekliflerini yeniden değerlendirmeleri istenmiştir. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmamış, Türkiye İş Bankası A.Ş. ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltmiştir.





Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. ’nin teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur.



