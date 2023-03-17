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Balıkesir imsak, sahur, sabah ezanı vakitleri 2023

Balıkesir sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor? Balıkesir imsak vakti kaçta giriyor, iftar kaçta başlıyor, sahur kaçta bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesine göre tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

13:31 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Balıkesir imsak vakitleri

Balıkesir imsak vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Balıkesir sabah namaz vakitleri ve Balıkesir Ramazan imsakiyesi, Balıkesir sahur saatleri gibi Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

BALIKESİR SAHUR VE İMSAK VAKİTLERİ 2023

Balıkesir imsak vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Balıkesir sabah ezanı ve Balıkesir imsak, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

ORUCA NE ZAMAN BAŞLANIR?

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.



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2 saat önce
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Balıkesir imsak, sahur, sabah ezanı vakitleri 2023
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