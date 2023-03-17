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Yozgat namaz vakitleri: Yozgat imsakiye 2023

Yozgat imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Yozgat Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Yozgat namaz vakitleri.

13:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yozgat namaz vakitleri

Yozgat namaz vakitleri

Yozgat namaz vakitleri ve Yozgat Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

YOZGAT NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Yozgat iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Yozgat Ramazan imsakiyesi ve Yozgat iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 RAMAZAN AYI KAÇ GÜN 29 GÜN MÜ, 30 GÜN MÜ?

2023 yılında Ramazan Ayı 29 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün süremektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2023'te Ramazan Ayı 29 gün sürecektir.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başlayacak. 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.



#Yozgat
#Yozgat imsakiye
#Yozgat namaz vakti
#Yozgat ezan saati
26 dakika önce
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Yozgat namaz vakitleri: Yozgat imsakiye 2023
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