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Van namaz vakitleri: Van imsakiyesi 2023

Van imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve teravih namazı vakti ve ezan saatleri için Ramazan imsakiyeleri yayınlandı. 5 vakit namaz ile birlikte Ramazan ayında kılınan sünnet olan teravih namazının kılış vakitleri haberimizde. İşte Diyanet imsakiyesine göre 2023 güncel Van Ramazan imsakiyesi ve diğer günlerdeki Van namaz vakitleri.

11:42 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Van namaz vakitleri

Van namaz vakitleri

Van namaz vakitleri ve Van Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.

VAN NAMAZ VAKİTLERİ 2023

Van iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Van Ramazan imsakiyesi ve Van iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başlayacak. 20 Nisan tarihinde de sona erecek.

2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

21 Nisan Cuma günü başlıyor.

23 Nisan Pazar günü bitiyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan'da idrak edilecek.



#Van
#Van imsakiye
#Van namaz vakti
#Van ezan saati
2 saat önce
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Van namaz vakitleri: Van imsakiyesi 2023
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