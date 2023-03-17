Van namaz vakitleri
Van namaz vakitleri ve Van Ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2023 yılına ilişkin Ramazan ayı ile ilgili önemli tarihler paylaşıldı.
VAN NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Van iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Van Ramazan imsakiyesi ve Van iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2023 Ramazan ayı, 23 Mart tarihinde başlayacak. 20 Nisan tarihinde de sona erecek.
2023 RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2023 Ramazan Ayı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 23 Mart Çarşamba günü başlıyor. Yani 2023'te 22 Mart Pazartesiyi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece sahura kalkılıp niyet edildikten sonra ilk oruç tutulacak.
2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
21 Nisan Cuma günü başlıyor.
23 Nisan Pazar günü bitiyor.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 17 Nisan'da idrak edilecek.