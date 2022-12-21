Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı kim oynuyor? TRT1'de geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin devamı niteliğinde yeni bir proje geliyor. Başrolünü Tolgahan Sayışman'ın üstlendiği "Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı" dizisiyle ilgili detaylar belli oldu. İlk bölüm fragmanı yayınlanan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın olması seyircileri heyecanlandırdı. Barbaros Hayreddin'in Kanuni Sultan Süleyman ile karşılaşmasına yer verilen fragmanı izleyen izleyiciler Kanuni Sultan Süleyman'ı hangi oyuncunun oynadığını merak ediyor. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı kim, hangi oyuncu oynuyor? İşte detaylar...

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