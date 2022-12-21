Özgün Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleymanı kim oynuyor?
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Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı kim oynuyor?

TRT1'de geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan "Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin devamı niteliğinde yeni bir proje geliyor. Başrolünü Tolgahan Sayışman'ın üstlendiği "Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı" dizisiyle ilgili detaylar belli oldu. İlk bölüm fragmanı yayınlanan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ın olması seyircileri heyecanlandırdı. Barbaros Hayreddin'in Kanuni Sultan Süleyman ile karşılaşmasına yer verilen fragmanı izleyen izleyiciler Kanuni Sultan Süleyman'ı hangi oyuncunun oynadığını merak ediyor. Peki, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı kim, hangi oyuncu oynuyor? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleymanı oynayan Arif Pişkin kimdir?
Kanuni Sultan Süleyman

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin devamı niteliğinde bir yapım daha geliyor. "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" adında duyurulan yeni tarih dizisi yakında yayınlanacak. Başrolde Tolgahan Sayışman'ın rol aldığı dizide Barbaros Hayreddin'in hayatı konu alınacak. Barbaros Hayreddin'in Kanuni Sultan Süleyman ile karşılaşması da ekranlara gelecek.

BAYBAYROS HAYREDDİN DİZİSİNDE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'I KİM OYNUYOR?

Kanuni Sultan Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman

Dizide, Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşları ekrana getirilecek ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı oyuncu Arif Pişkin oynuyor.

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Timur Acar, Hasan Küçükçetin, Yılmaz Bayraktar, Ceren Soylu, Gizem Aydın, Başak Daşman, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Halil İbrahim Kurum gibi isimler rol alacak.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'I OYNAYAN ARİF PİŞKİN KİMDİR?

Arif Pişkin
Arif Pişkin

1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümüne de okumaya başladı ve 1994 yılında mezun oldu. Lise yıllarında başlayan oyunculuk yolculuğuna 1999 yılında mezun olduğu konservatuvarda öğretim görevlisi olarak uzun yıllar çalıştı. Halen oyunculuk eğitimi vermektedir.

BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, 23 Aralık'tan itibaren ekrana gelecek. Dizi, cuma akşamları izleyici ile buluşacak.

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