Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı kim oynuyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan "Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı" dizisinin devamı niteliğinde bir yapım daha geliyor. "Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı" adında duyurulan yeni tarih dizisi yakında yayınlanacak. Başrolde Tolgahan Sayışman'ın rol aldığı dizide Barbaros Hayreddin'in hayatı konu alınacak. Barbaros Hayreddin'in Kanuni Sultan Süleyman ile karşılaşması da ekranlara gelecek.
BAYBAYROS HAYREDDİN DİZİSİNDE KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'I KİM OYNUYOR?
Dizide, Barbaros Hayrettin Paşa'nın 40'lı yaşları ekrana getirilecek ve Kanuni Sultan Süleyman dönemi anlatılacak. Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı oyuncu Arif Pişkin oynuyor.
BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Timur Acar, Hasan Küçükçetin, Yılmaz Bayraktar, Ceren Soylu, Gizem Aydın, Başak Daşman, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Halil İbrahim Kurum gibi isimler rol alacak.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'I OYNAYAN ARİF PİŞKİN KİMDİR?
1970 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümüne de okumaya başladı ve 1994 yılında mezun oldu. Lise yıllarında başlayan oyunculuk yolculuğuna 1999 yılında mezun olduğu konservatuvarda öğretim görevlisi olarak uzun yıllar çalıştı. Halen oyunculuk eğitimi vermektedir.
BARBAROS HAYREDDİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, 23 Aralık'tan itibaren ekrana gelecek. Dizi, cuma akşamları izleyici ile buluşacak.
Kılıcımız her zamankinden daha keskin… 🔥 #BarbarosHayreddin Sultanın Fermanı ilk bölümüyle Cuma 20.00’de TRT 1’de. ⚔️ @trt1 pic.twitter.com/AW7V5aoLWd
Kılıcımız her zamankinden daha keskin… 🔥 #BarbarosHayreddin Sultanın Fermanı ilk bölümüyle Cuma 20.00’de TRT 1’de. ⚔️ @trt1 pic.twitter.com/AW7V5aoLWd— Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı (@BarbaroslarDizi) December 18, 2022