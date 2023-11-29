UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında Barcelona evinde Porto’yu konuk etti. Maç Barcelona’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında Porto ile karşılaştı. Katalanlar Cancelo ve Felix’in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Barcelona - Porto maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.
BARCELONA - PORTO MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - PORTO MAÇ ÖZETİ
BARCELONA - PORTO MAÇ SONUCU
BARCELONA - PORTO MAÇ SONUCU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI
#Barcelona
#Porto
#UEFA Şampiyonlar Ligi
41 dakika önce