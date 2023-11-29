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Barcelona evinde Porto'yu 2-1 mağlup etti, Şampiyonlar Ligi H grubunda liderliğini korudu

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında Barcelona evinde Porto’yu konuk etti. Maç Barcelona’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 30’ Eduardo, 32’ Joao Cancelo ve 57’ Joao Felix’ten geldi. Barcelona kritik maçta 3 puanı alarak 12 puanla liderlik koltuğunu korudu. Porto ise 9 puanla averajla 2. sırada yer aldı. Barcelona - Porto maç özeti ve UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları haberimizde.

11:11 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında Barcelona evinde Porto’yu konuk etti. Maç Barcelona’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında Barcelona evinde Porto’yu konuk etti. Maç Barcelona’nın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında Porto ile karşılaştı. Katalanlar Cancelo ve Felix’in attığı gollerle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Barcelona - Porto maç özetini izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

BARCELONA - PORTO MAÇ ÖZETİ

Barcelona - Porto maç özetini izlemek için

BARCELONA - PORTO MAÇ SONUCU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 5. HAFTA TOPLU MAÇ SONUÇLARI

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GOL KRALLIĞI





#Barcelona
#Porto
#UEFA Şampiyonlar Ligi
41 dakika önce
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