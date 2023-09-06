İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir ilçesi de olumsuz etkilendi. Başakşehir bir site ve İkitelli sanayi bölgesi adeta göle döndü. Birçok araç sular altında kaldı. Güvercintepe Mahallesi’ndeki bazı evleri ise su bastı. O anlar kameralara yansıdı.

İş yerine araç giren esnaflardan Kemal Karcı, “Bizi yağmur yağınca yönetimden aradılar. Bir an önce mağazanıza gelin diye. Biz mağazamıza geldiğimizde bir sokak öteden iki buçuk - üç metre su vardı mağazamızın giriş katı komple suydu. İçerisi tamamen bitmiş vaziyette. İçerideki mobilya 5 milyon lira, 4 -5 aylık da buranın yenilenmesi dahil, iş gücü kaybı toplamda 10 milyon lira bir zararımız var. Çok büyük bir mağduriyet var burada. Yaklaşık her mağazada 10 çalışan var desek 400 kişi ekmek yiyor. O yüzden bayağı sıkıntılı” dedi.