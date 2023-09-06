Başakşehir’de birçok araç suya gömüldü, sitelerin bodrum katlarını su bastı
BAŞAKŞEHİR İKİTELLİ SANAYİ BÖLGESİNDE BİRÇOK ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ (VİDEO)
Başakşehir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle İkitelli sanayi bölgesi adeta göle dönerken birçok araç suya gömüldü. Bazı evleri ise su bastı.
İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Başakşehir ilçesi de olumsuz etkilendi. Başakşehir bir site ve İkitelli sanayi bölgesi adeta göle döndü. Birçok araç sular altında kaldı. Güvercintepe Mahallesi’ndeki bazı evleri ise su bastı. O anlar kameralara yansıdı.
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BAŞAKŞEHİR'DE SİTENİN BODRUM KATLARINI SU BASTI
İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Başakşehir Başak Mahallesi Bayındırlık Sitesi'nde bulunan sitelerin giriş katlarını sel sularıyla doldurdu. Dairelerde kalanlar suların içerisinde yürürken, eşyalar da suların üzerinde yüzdü. Sel sularının mutfak tezgahına kadar ulaştığı görülürken evin içindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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BAŞAKŞEHİR MOBİLYACILAR SİTESİ’NDE SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI SELDE SÜRÜKLENEN ARAÇLAR DÜKKANLARA GİRDİ
Başakşehir’de bulunan MASKO Mobilyacılar Sitesi’nde sağanak yağış sonucu iş yerleri darmadağın oldu. Yaklaşık 2 metreye varan su yüksekliğinde park halindeki araçların bazıları dükkanların içine kadar girdi.
Olay, akşam saatlerinde Başakşehir’de bulunan Mobilyacılar Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Şiddetli sağanak yağışın ardından sitedeki 13A Blok sokağında ise oluşan sel sebebiyle su yüksekliği 2 metreye kadar yükseldi. Dükkanlara giren su sebebiyle birçok iş yeri büyük maddi zarar görürken bazı iş yerlerine ise sokakta park halindeki araçlar sürüklenerek girdi.
İş yerine araç giren esnaflardan Kemal Karcı, “Bizi yağmur yağınca yönetimden aradılar. Bir an önce mağazanıza gelin diye. Biz mağazamıza geldiğimizde bir sokak öteden iki buçuk - üç metre su vardı mağazamızın giriş katı komple suydu. İçerisi tamamen bitmiş vaziyette. İçerideki mobilya 5 milyon lira, 4 -5 aylık da buranın yenilenmesi dahil, iş gücü kaybı toplamda 10 milyon lira bir zararımız var. Çok büyük bir mağduriyet var burada. Yaklaşık her mağazada 10 çalışan var desek 400 kişi ekmek yiyor. O yüzden bayağı sıkıntılı” dedi.