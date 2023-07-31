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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz noktayı koydu: Ek vergiler devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı olmayacağını belirtti. Döviz için, "Kur reel bir zemine gelmiş oldu" ifadelerini kullanan Yılmaz, KKM için de konuştu. Kur artışlarına ilişkin de konuşan Yılmaz, “Bundan sonraki süreç daha normal bir seyir içerisinde arz talep dengesi içerisinde yürüyecektir. Aldığımız tedbirler kuru daha istikrarlı bir zemine oturtacaktır.” dedi. İşte haberin detayları.

11:11 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ek vergiler devam edecek mi?

Ek vergiler devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP ile öngörülebilirliği artıran bir program ortaya koymak istediklerini söyledi. Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı düşünülmediğini kaydederken, Körfez yatırımları konusunda Hazine’nin gerekli görüşmeleri yürüttüğü bilgisini verdi ve “Bunlar hızlı gerçekleşecek diye bekliyoruz” dedi.

Kur korumalı mevduat sistemi devam edecek mi?

Döviz kurunun alınan tedbirler doğrultusunda daha istikrarlı bir zemine oturduğunu söyleyen Yılmaz, KKM için “Hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil” ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar ek vergi olacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ek vergilere ilişkin de konuştu. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “11 ilimizi etkileyen tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Vergi artışlarındaki ana unsur deprem. Enflasyonist etki hem giderlerinizi hem gelirlerinizi artırıyor. Kamu son dönemde enerji fiyatlarını sübvanse etti. Kamuda giderler artarken gelirlerin de artması gerekiyor. Ücret artışlarıyla bütçe imkanlarını zorlayarak artışlar yapıldı. Ama ağırlıklı faktör deprem etkisi. Birkaç yıl içinde bu artışları yapıp bitireceğiz. Kamu da fedakarlık yapılacak. Cumhurbaşkanımızın bir tasarruf genelgesi var, hala yürürlükte. Bu ay sonuna kadar ilave tasarruf tedbirleri istendi. Tasarruf kaynakları kullanmamak değildir, kaynakları verimli kullanmak demektir.

Şu an itibarıyla bütçede dengeleri kurmuş durumdayız. Kurumlar vergisini 5 puan artırdık. İhracatçılar için 1 puan artırdık. Bundan sonra Meclis'e bir düzenleme gelir mi? Bu Meclisimizin takdirinde. Bizim öngördüğümüz değişiklikleri yapmış durumdayız. Kendiliğinden güncellenecek vergiler dışında ek bir vergiyi, ilave bir vergiyi yıl sonuna kadar tartışma durumu yok. Biz bütçe çerçevesinde almamız gereken tedbirleri bu yıl için aldığımız kanaatteyiz.”

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#ek vergi
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
#Kur Korumalı Mevduat Sistemi
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