Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP ile öngörülebilirliği artıran bir program ortaya koymak istediklerini söyledi. Yılmaz, yıl sonuna kadar ek bir vergi artışı düşünülmediğini kaydederken, Körfez yatırımları konusunda Hazine’nin gerekli görüşmeleri yürüttüğü bilgisini verdi ve “Bunlar hızlı gerçekleşecek diye bekliyoruz” dedi.

Kur korumalı mevduat sistemi devam edecek mi?

Döviz kurunun alınan tedbirler doğrultusunda daha istikrarlı bir zemine oturduğunu söyleyen Yılmaz, KKM için “Hemen vazgeçilecek bir mekanizma değil” ifadelerini kullandı.

Yıl sonuna kadar ek vergi olacak mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ek vergilere ilişkin de konuştu. Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “11 ilimizi etkileyen tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Vergi artışlarındaki ana unsur deprem. Enflasyonist etki hem giderlerinizi hem gelirlerinizi artırıyor. Kamu son dönemde enerji fiyatlarını sübvanse etti. Kamuda giderler artarken gelirlerin de artması gerekiyor. Ücret artışlarıyla bütçe imkanlarını zorlayarak artışlar yapıldı. Ama ağırlıklı faktör deprem etkisi. Birkaç yıl içinde bu artışları yapıp bitireceğiz. Kamu da fedakarlık yapılacak. Cumhurbaşkanımızın bir tasarruf genelgesi var, hala yürürlükte. Bu ay sonuna kadar ilave tasarruf tedbirleri istendi. Tasarruf kaynakları kullanmamak değildir, kaynakları verimli kullanmak demektir.