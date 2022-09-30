Batırık Tarifi | Batırık yemeği nasıl yapılır?

Akdeniz bölgesinde birçok ilde farklı şekilde hazırlanan batırık, bir çeşit sulu salatadır. Görünümü mercimek köftesine benzese de, tadı oldukça farklıdır. Soğuk bir şekilde servis edilen batırık, ince bulgur, tahin ve domates karışımından oluşur.
BATIRIK YEMEĞİNİN MALZEMELERİ NELER?
> 1 su bardağı bulgur (ince ,esmer)
> 1/2 çay bardağı tahin
> 1 çay bardağı yer fıstığı (kavrulmuş)
> 1 çorba kaşığı biber salçası
> Kuru domates (Arzuya göre)
> 1 adet kuru soğan
> 2 Adet domates
> 2 Adet salatalık
> Yarım demet maydanoz
> Yarım demet nane
> 2 adet yeşil biber
> 3 yaprak marul
> 3 adet taze soğan
> Lahana (kıyılmış arzuya göre, haşlanmış)
> 1/2 çay bardağı zeytinyağı
> 1/2 çay bardağı limon suyu
> 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
> 1 çay kaşığı kimyon
> 5-6 su bardağı soğuk su
> 2 çay bardağı sıcak su
> Nar ekşisi
> Tuz
BATIRIK YEMEĞİ NASIL YAPILIR?
> Tüm sebzelerimizi yıkayıp, hazırlayın.
> Tahini küçük bir teflon tavaya alıp hafif kavurun.
> Bulgurumuzu 1,5 çay bardağı sıcak su ile ıslatın.
> Yer fıstığımızı robottan geçirin veya bildiğiniz yöntemle küçük parçalar haline getirin.
> Tahin, bulgur, yer fıstığı, kimyonu derin yoğurma kabında kaşıkla karıştırın.
> Bulgur karışımına kuru soğanı rendeleyin, salçayı ekleyin.
> Karışımı 1-2 dk. birer tutam nane ve maydanozla yoğurun.
> Sebzeleri hırpalamadan şu sıra ile ekleyin.
> Yeşil biber ,taze soğan, nane, maydanoz, domates, salatalık. Zeytinyağı limon suyunu, pul biberi, tuzunu ekleyin.
> Elinizle hafifçe karıştırın.
> Batırığı ,susuz tüketmek istiyorsanız, kısır halindeyken bir tabağa ayırın, kalanını soğuk suyla sulandırın.
> Tamamını sulandırmak için 5-6 bardak su ekleyin.
> İsteğe bağlı nar ekşisi ekleyebilirsiniz.
> Çukur tabağa aldığınız batırığı ince kıyılmış marul veya lahana ekleyerek servis yapın.
BATIRIK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI NELER?
Bu tarifin özelliği tüm sebzelerin en ince boyutta ve küçük boyutta doğranmasıdır. Salatalıklar cacıklık, domatesler minik küp, biber, taze soğanlar, nane maydanoz, marul ince kıyılmış hazırlanır.