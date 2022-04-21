Bayraktar DİHA nedir, özellikleri nelerdir?

Dikey iniş kalkış yapma özelliğine sahip Bayraktar DİHA TEKNOEST'te uçacak. TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerine konuşlandırılması planlanan Bayraktar DİHA zorlu arazi şartlarında da piste gerek kalmadan istediği yere inip istediği yerden kalkabilecek.

BAYRAKTAR DİHA NEDİR?

DİHA, ilk kez 2019 senesinde Baykar Savunma tarafınca duyurulmuştur. Baykar Teknoloji, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi (DİHA)'nin son test uçuşlarına ait fotoğraflar paylaştı. Yerli ve milli imkanlara tasarlanmış olan Bayraktar şimdiden vatandaşların ilgi odağı oldu.

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), havada inceleme ve gizli görevler için çalışmalarda yürütülebilecek. Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır. Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapmaktadır. Baykar Savunma tarafından oluşturulan DİHA, İlk defa 2021 yılında Teknofest'te gösterime çıkmıştır.

BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bayraktar DİHA, keşif ve gizli görevler için çalışmalar sürdürmek için kullanılabilecektir. Elektrikli motora sahip olan DİHA, kalkış yaptığı süre zarfından sonra seyir uçuş moduna geçerek, yakıt motorunu kullanmış olacak. DİHA'da dikey iniş, görev üzerine iniş ve paraşütle iniş olmak üzere 3 adet iniş modu bulunmaktadır.

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DİHA sisteminde başta otomatik rota takibi, hedef takibi ve tespiti, çember atma ve eve dönüş modları şeklinde bir çok yapay zekaya bağlı kontroller vardır. Bu sistemlere sahip olmasıyla birlikte DİHA, son derece hızlı manevra yeteneğine, pist'siz uçuş sağlayabilmesine ve dar kısımlarda göreve hızlı bir biçimde başlayabilecek anlamına geliyor.

İHA'ların uçuşları çok pahalı olmasa da, 7/24 şeklinde çalışma yaptıklarında çok fazla maliyet çıkartmaktadır. Ama DİHA sayesinde çok ucuz paralara devriye atılabilecek.

DİHA'LAR NERELERDE KULLANILACAK?

DİHA 'nın bir başka kullanım yerleri ise deniz donanmasındaki, TCG Anadolu gibi büyük gemilerde yer alması.

TCG Anadolu tam anlamıyla uçak gemisi olmadığından, kalkış pistinin kısa olması sebebiyle normal insansız hava araçlarının kalkışı için sorun oluşturmaktadır. Fakat DİHA’lar kolayca donanma gemilerinde iniş ve kalkış sağlayabilecekler.

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DİHA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DİHA 'da yük kapasite ağırlığı 5 kg'dır. Üzerinde gündüz kamerası,termal kamera,lazer işaretleme ve mesafe ölçücü bulunmaktadır. Bulunan bu sistemlerle bir çok alanı koordine edebilmektedir. 50 kg kalkış ağırlığına sahiptir. Kanat açıklığı 5 mt ve 20'ye 20 metre olan bir alan içinde dikey iniş ve kalkış yapabilmektedir. 15 bin feet yüksekliğe kadar ulaşabilmektedir. Seyrini 45-50 knot arası yapabilmektedir. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabildiği gibi, hareketli alanlarda iniş ve kalkış sağlayabilmektedir.