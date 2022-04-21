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Özgün Bayraktar DİHA nedir, özellikleri nelerdir?
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Bayraktar DİHA nedir, özellikleri nelerdir?

Türk İHA ve SİHA'larına bir yenisi daha ekleniyor. Baykar Teknoloji, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin son test uçuşlarına ait fotoğraflar paylaştı. Taktik İHA sınıfındaki Bayraktar DİHA'nın yeni videosu yayınlandı. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek. Peki, Bayraktar DİHA'nın özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar DİHA nedir, teknik özellikleri neler? Bayraktar DİHAnın kullanım yerleri
Bayraktar DİHA özellikleri

Dikey iniş kalkış yapma özelliğine sahip Bayraktar DİHA TEKNOEST'te uçacak. TCG Anadolu Amfibi Çıkarma gemisi üzerine konuşlandırılması planlanan Bayraktar DİHA zorlu arazi şartlarında da piste gerek kalmadan istediği yere inip istediği yerden kalkabilecek.

BAYRAKTAR DİHA NEDİR?

DİHA, ilk kez 2019 senesinde Baykar Savunma tarafınca duyurulmuştur. Baykar Teknoloji, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi (DİHA)'nin son test uçuşlarına ait fotoğraflar paylaştı. Yerli ve milli imkanlara tasarlanmış olan Bayraktar şimdiden vatandaşların ilgi odağı oldu.

  • Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), havada inceleme ve gizli görevler için çalışmalarda yürütülebilecek. Taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır. Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapmaktadır. Baykar Savunma tarafından oluşturulan DİHA, İlk defa 2021 yılında Teknofest'te gösterime çıkmıştır.

BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Bayraktar DİHA, keşif ve gizli görevler için çalışmalar sürdürmek için kullanılabilecektir. Elektrikli motora sahip olan DİHA, kalkış yaptığı süre zarfından sonra seyir uçuş moduna geçerek, yakıt motorunu kullanmış olacak. DİHA'da dikey iniş, görev üzerine iniş ve paraşütle iniş olmak üzere 3 adet iniş modu bulunmaktadır.

DİHA sisteminde başta otomatik rota takibi, hedef takibi ve tespiti, çember atma ve eve dönüş modları şeklinde bir çok yapay zekaya bağlı kontroller vardır. Bu sistemlere sahip olmasıyla birlikte DİHA, son derece hızlı manevra yeteneğine, pist'siz uçuş sağlayabilmesine ve dar kısımlarda göreve hızlı bir biçimde başlayabilecek anlamına geliyor.

İHA'ların uçuşları çok pahalı olmasa da, 7/24 şeklinde çalışma yaptıklarında çok fazla maliyet çıkartmaktadır. Ama DİHA sayesinde çok ucuz paralara devriye atılabilecek.

DİHA'LAR NERELERDE KULLANILACAK?

DİHA 'nın bir başka kullanım yerleri ise deniz donanmasındaki, TCG Anadolu gibi büyük gemilerde yer alması.

TCG Anadolu tam anlamıyla uçak gemisi olmadığından, kalkış pistinin kısa olması sebebiyle normal insansız hava araçlarının kalkışı için sorun oluşturmaktadır. Fakat DİHA’lar kolayca donanma gemilerinde iniş ve kalkış sağlayabilecekler.

DİHA'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

DİHA 'da yük kapasite ağırlığı 5 kg'dır. Üzerinde gündüz kamerası,termal kamera,lazer işaretleme ve mesafe ölçücü bulunmaktadır. Bulunan bu sistemlerle bir çok alanı koordine edebilmektedir. 50 kg kalkış ağırlığına sahiptir. Kanat açıklığı 5 mt ve 20'ye 20 metre olan bir alan içinde dikey iniş ve kalkış yapabilmektedir. 15 bin feet yüksekliğe kadar ulaşabilmektedir. Seyrini 45-50 knot arası yapabilmektedir. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabildiği gibi, hareketli alanlarda iniş ve kalkış sağlayabilmektedir.

DİHA Türkiye'nin gücüne güç katacak
FOTOĞRAF 12
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Baykar Teknoloji tarafından yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Bayraktar DİHA'nin test uçuş görüntüleri paylaşıldı.<br>
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Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyet yürütecek olan Bayraktar DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom inişkalkış ve yarı otonom seyir uçuşu gerçekleştirebilecek.
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DİHA'nın seri imalat ve teslimatlarının 2022 içerisinde yapılması planlanıyor.<br>
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BAYRAKTAR DİHA 3 FARKLI ŞEKİLDE İNİŞ YAPABİLECEK<br>Havalandıktan sonra sadece yakıt motoru aktif hale gelecek olan Bayraktar DİHA, bu görevi ise elektrikli motoruyla kalkış yaptıktan sonra devam ettirecek.
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Öte yandan tüm bunları seyir uçuş moduna geçtikten sonra yapacak.
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Görevini icra ettikten sonra iniş yapmak için 3 farklı opsiyonla iniş yapabilecek.
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Dikey iniş, gövde üzerine iniş ve paraşütlü iniş olmak üzere 3 opsiyonu bulunan Bayraktar DİHA aynı zamanda 12 saat havada kalabilecek.
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Bayraktar DİHA'nın aynı zamanda içten yanmalı motorunun üzerindeki alternatör sayesinde bataryalarını şarj edilebilecek.
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DİHA nedir?<br><br>İlk defa 2019 yılında Baykar Savunma tarafından duyurulan DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır. DİHA, otomatik seyir uçuşu, yarı otonom seyir uçuşu, otonom kalkış ve otonom iniş yapabilmektedir. Elektrikli motorlara sahip olan DİHA kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçebilecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır.
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DİHA'nın özellikleri<br><br><br>Geçtiğimiz yıl TEKNOFEST'te boy gösteren Bayraktar DİHA'ya ait teknik özellikleri ise Baykar Hava Aracı Tasarım Mühendisi Burak Özbek anlattı:
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Faydalı yük kapasitesi 5 kilogram. Üzerinde bulunan gündüz kamerası, termal kamera, lazer işaretleyici ve mesafe ölçer ile yerdeki birlikleri koordine edebiliyor. 50 kilogramlık kalkış ağırlığı var. Kanat açıklığı 5 metre ve 20'ye 20 metrelik bir alan içerisinden dikey iniş kalkışını gerçekleştirebiliyor.
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9 bin feet bu uçak için operasyon irtifası, ancak 15 bin feete kadar çıkabiliyor. Seyrini de 45-50 knot arasında gerçekleştiriyor. Bu bir gözlem İHA'sı, uzun süre havada kalabiliyor, hareketli platformlara da iniş kalkış yapabiliyor. 5 kilogramlık faydalı yük, operasyona göre değişiklik gösterebiliyor.
DİHA Türkiye'nin gücüne güç katacak
Baykar Teknoloji, Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı Sistemi'nin (Bayraktar DİHA) son test uçuşlarına ait görüntülerini paylaştı. Yerli ve milli imkanlara tasarlanan Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütecek.


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