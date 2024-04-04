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Bayram tatili ne zaman, hangi gün başlıyor? 2024 Ramazan bayramı tatil günleri

Ramazan Bayramına günler kala tatilin ne zaman başlayacağı da merak ediliyor. Kamu sektörü ve öğrencilerin idari izinli olarak sayılacağı bayram süresince aynı zamanda tatil yapmak veya memlekete gitmek isteyen vatandaşlara uzun bir ara sunacak. Alınan karara göre kamu kurumlarında çalışanlar idari izinli sayılacak ve bayram tatili 9 gün olacak. Peki, bayram tatili ne zaman, hangi gün başlayacak? İşte, 2024 Ramazan bayram tatili tarihleri...

08:28 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:13 - 4/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ramazan bayramı
Ramazan bayramı

Ramazan bayramı yine sevdiklerinle bir araya gelmenin, dayanışma ve yardımlaşmanın, manevi huzurun ve coşkunun birleştiği günler olarak kutlanacak. Bayramın tadını doyasıya çıkarmak isteyenler için sevindirici haber geçtiğimiz günlerde açıklanmış, bayram tatili 9 gün süreceği duyurulmuştu.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Bayram tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlıyor. 9 günlük bayram tatilinde kamu sektörü idari izinli olarak sayılacak. Bugün itibariyle tatilin başlamasına 3 gün kaldı.

RAMAZAN BAYRAMI VE 2. ARA TATİL BİRLEŞTİRİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 10 Nisan'a denk geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’de yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. ‘Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz’ ifadelerine yer verdi.



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