Ramazan bayramı yine sevdiklerinle bir araya gelmenin, dayanışma ve yardımlaşmanın, manevi huzurun ve coşkunun birleştiği günler olarak kutlanacak. Bayramın tadını doyasıya çıkarmak isteyenler için sevindirici haber geçtiğimiz günlerde açıklanmış, bayram tatili 9 gün süreceği duyurulmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı’nın birinci günü 10 Nisan'a denk geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı tarihlere göre öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ramazan Bayramı tatilleri hafta sonuna denk geldiği için öğrenciler ek olarak tatil yapmayacak. Ramazan Bayramı ile ikinci dönem ara tatili aynı tarihlerde uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber’de yaptığı ara tatil ile ilgili açıklamasında, “Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor’ şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz. Kişisel olarak görüşüm şu; Türkiye farklı iklimlerin aynı anda yaşandığı bir ülke. ‘Bir ara tatil uygulaması yapacaksak eğer bunu bölgelerin iklim koşullarına göre tarihlerini revize edebiliriz’ ifadelerine yer verdi.