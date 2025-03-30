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BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI? Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI? Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

10:3730/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Hastaneler bayramda açık mı?
Hastaneler bayramda açık mı?

Ramazan Bayramı’nın başlamasıyla birlikte sağlık hizmetlerinin durumu merak ediliyor. Bayram tatili kapsamında kamu hastaneleri ve sağlık ocakları kapalı olacak. Ancak acil servisler, nöbetçi eczaneler ve 112 Acil Sağlık hizmetleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Özel hastaneler ise kendi belirledikleri çalışma düzenine göre hizmet sunacak. Bayram sonrası hastaneler ve sağlık ocakları, resmi tatilin sona erdiği ilk iş günü yeniden açılacak.

Ramazan Bayramı tatili kapsamında kamu hastaneleri ve sağlık ocakları kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri, 112 Acil Sağlık hizmetleri ve nöbetçi eczaneler bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek. Özel hastaneler ise kendi çalışma saatlerine göre hizmet sunmaya devam edecek. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte hastaneler ve sağlık ocakları ilk iş gününde normal mesai düzenine dönecek.

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Bayram boyunca hastanelerin acil servisleri kesintisiz hizmet vermeye devam edecek. Ancak poliklinikler kapalı olacak ve normal muayene hizmeti verilmeyecek.

Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) bayram süresince hizmet vermeyecek.

İdari tatil dönüşü olan 7 Nisan Pazartesi günü hem sağlık ocakları hem de hastanelerin poliklinikleri hizmet vermeye devam edecek.

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