BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI? Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı?

Ramazan Bayramı tatili kapsamında kamu hastaneleri ve sağlık ocakları kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil servisleri, 112 Acil Sağlık hizmetleri ve nöbetçi eczaneler bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek. Özel hastaneler ise kendi çalışma saatlerine göre hizmet sunmaya devam edecek. Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte hastaneler ve sağlık ocakları ilk iş gününde normal mesai düzenine dönecek.