BEDAŞ’tan kritik uyarı: İstanbul’da 18 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak yerler açıklandı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul Avrupa yakasında 18 Kasım 2025 Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerinin listesini yayımladı. Çalışmalar kapsamında bazı ilçe, mahalle ve sokaklarda belirli saat aralıklarında enerji verilemeyecek. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak bölgeler...
BEDAŞ'ın planlı bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintilerin kapsamı ve saatleri, ilçe ilçe ve sokak sokak olacak şekilde hazırlandı. Vatandaşlar, kendi bölgeleriyle ilgili ayrıntılı bilgilere BEDAŞ’ın resmî internet sitesinden ve mobil kanallarından ulaşabiliyor.
Planlı elektrik kesintisi listesine; www.bedas.com.tr ana sayfasındaki “Planlı Kesintiler” bölümünden, BEDAŞ mobil web sitesi üzerinden, BEDAŞ 186 mobil uygulaması aracılığıyla erişilebiliyor. Ayrıca dileyen aboneler, bölgelerindeki planlı elektrik kesintileriyle ilgili SMS bilgilendirmesi almak için BEDAŞ’a başvuru yaparak, kesintilerden önce cep telefonlarına uyarı mesajı gelmesini sağlayabiliyor.