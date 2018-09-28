beIN Sports: Galatasaray BB Erzurumspor maçı canlı izle

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray bu akşam kendi evinde ligin yeni takımlarından biri olan BB Erzurumspor ile karşılaşacak. Galatasaray ve BB Erzurumspor, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Maç ise beIN Sports ekranlarından izlenebilecek.

Galatasaray BB Erzurumspor maçı nasıl canlı izlenir?

Bu akşam oynanacak olan mücadeleyi beIN Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Takımlara ait istatistikler

Galatasaray ve BB Erzurumspor, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray iç sahada oynadığı son 22 lig maçında yenilmedi (21G 1B) ve son 15 lig maçını kazandı. Fatih Terim'in takımın başında çıktığı 12 iç saha maçında, sarı kırmızılılar puan kaybetmedi.

Galatasaray, Fatih Terim'in takımın başında iç sahada çıktığı 12 lig maçının sekizinde gol yemedi ve diğer dört maçta kalesinde birer gol gördü.

Galatasaray, Süper Lig'e o sezon yeni yükselen takımlara karşı iç sahada oynadığı son 27 maçın sadece birinde mağlup oldu (20G 6B) ve son sekiz maçta yenilmedi (7G 1B). Bu süreçte, lige yükseldiği sezon Galatasaray deplasmanından üç puanla dönen son takım Osmanlıspor'du (Ağustos 2015, 1-2).

BB Erzurumspor bu sezon Süper Lig'de henüz maç kazanamayan üç takımdan biri (Bursaspor ve Rizespor ile birlikte).

BB Erzurumspor, Süper Lig'de altı maçta iki puan topladı ve ligin son sırasında yer alıyor. Ancak, Erzurum ekibi bu iki puanı da deplasman maçlarında elde etti.

Bu sezon Süper Lig'de BB Erzurumspor 26, Galatasaray 27 isabetli şut çekti. Ancak Galatasaray bu şutlardan 14 gol bulurken (ligin en çok gol atan takımı), BB Erzurumspor sadece beş gol bulabildi.

BB Erzurumspor bu sezon ligde Antalyaspor (13) ve Sivasspor'un (11) ardından en fazla gol yiyen üçüncü takım (10, Kasımpaşa ve Alanyaspor ile birlikte).

BB Erzurumspor bu sezon ligde duran toplardan en fazla gol bulan takımlardan biri (5 - Antalyaspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa ile birlikte). Erzurum ekibinin bu sezon ligde attığı bütün goller duran toplardan gelirken, ligde henüz akan oyunda gol atamayan tek ekip de BB Erzurumspor.

Galatasaray bu sezon ligin en az faul yapan takımı (67).

Galatasaray'ın bu sezon ligde attığı 14 golün 10'u ve iç sahada attığı 11 golün dokuzu maçların ikinci yarılarında geldi. Sarı kırmızılılar, ikinci yarılarda Kasımpaşa ile birlikte en fazla gol atan takım.

Süper Lig'de bu sezon en fazla oyuncusu asist yapan takım Galatasaray (7).

Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla iç sahada ilk 11'de başladığı son dört resmi maçta altı gole katkıda bulundu (dört gol, iki asist).

Leo Schwechlen, bu sezon Süper Lig'de en fazla top kapan isim (19).

Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü futbolcusu Tiago Pinto'nun ardından (22) en fazla pas arası yapan isim Erzurumsporlu Lokman Gör (16).

Galatasaray'dan rakip taraftarlara iyi ağırlama sözü

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı ekiplerin Spor Toto Süper Lig'de ve diğer branşlarda evinde yapacağı maçlarda yer alacak konuk takım taraftarlarına en iyi şartların sunulacağı sözünü verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde, "Rakibe Saygı, Kendine Saygı!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Ülkemizin huzur, güven ve kardeşçe dayanışmaya ihtiyaç duyduğu bugünlerde Galatasaray Kulübü olarak, ev sahibi olduğumuz Ali Sami Yen Stadyumu ve diğer spor alanlarımızda, taraftarı olduğu takımı desteklemek amacıyla gelen rakip seyircilere karşı maç esnasında hiçbir şekilde kasıtlı aşırı yüksek ses, insani ihtiyaçların giderilmesinde zorluk gibi davranışlarda bulunmadan, temel insan haklarını gözeten uygar bir ortamda maç izlemeleri için her türlü kolaylığın sağlanacağını, ek olarak her zaman rakiplere ve seyircilerine saygılı davrandığımızın bilinciyle, bu tutumumuzu sahamızdaki ilk karşılaşmada sürdüreceğimizi ve tarafımıza rakiplerimizden haklı bir resmi talep geldiğinde daha da iyileştireceğimizi spor kamuoyuna beyan ve taahhüt ederiz."