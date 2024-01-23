Türkiye genelinde 26 ilde yapılan bekçi alımının ardından gözler 2. dönem bekçi alımlarına çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğiyle yeni yılda bekçi alımı olup olmayacağı merakla takip ediliyor. Özellikle bütçe görüşmelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi Bakanlıkların yeni personel alımı yapacağını duyurmasının ardından gözler bekçi alımı için İçişleri Bakanlığına çevrildi. Peki 2024 yılı 2. dönem Bekçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Bekçi alımları ne zaman yapılacak 2024?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları henüz başlamadı. Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

Bekçi alımı 2. dönem başvuru tarihleri ne zaman açıklanacak?

Henüz aktif olarak 2023/2. dönem bekçi alımı bulunmuyor. 2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre belirlenen sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor.

Bekçi alımı yapılacak iller, başvuru tarihleri, fiziksel ve sözlü sınav tarihleri ilan yayınlandıktan sonra belli oluyor.

Bekçilik şartları belli oldu mu?

Bekçilik şartları ise her dönem aynı oluyor. T.C. vatandaşı olanlar, en az lise mezunu olanlar ve erkek adaylar için 167 cm şartı aranıyor. Aşağıdan detaylı bekçi olma şartlarına ulaşabilirsiniz.

Bekçi alımı için gereken şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle endeksinin 18 ile 27 arasında olması, başvuru yapılan il sınırları içerisinde son bir veya daha fazla süredir ikamet etmek, askerlik görevini tamamlamak, 31 yaşından gün almamış olmak şartları aranıyor. Diğer şartlar ise şu şekilde;

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.







